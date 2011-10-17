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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

مصطفوی خبر داد:

21 هزار مشاور در مدارس کشور فعالیت می کنند

21 هزار مشاور در مدارس کشور فعالیت می کنند

شهرکرد – خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی آموزش و مشاوره اداره‌ کل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت:21 هزار مشاور در مدارس استان در راستای مشاوره های تحصیلی و اخلاقی و ... در مدارس کشور به دانش آموزان مشاوره می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مصطفوی ظهردوشنبه در همایش سلامت روان با بیان اینکه در تعلیم و تربیت باید به ریشه ذاتی و فطری انسان ها توجه شود اظهار داشت: باید به نگاه تربیتی توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی افزود: در راس تمامی امور باید توجه جدی به توانمند سازی نیروی انسانی در کشور داشته باشیم.

مصطفوی با بیان اینکه در توانمند سازی دانش آموزان باید استعداد ذاتی آنها شناسایی شود و باتوجه به استعداد دانشآموزان در رشته های شغلی آینده برنامه ریزی صورت گیرد بیان داشت: وظیفه مشاورین در مدرسه ، شناسایی و کشف استعدادهاست.

وی بیان داشت: مشاور و مربی باید چهار ویژگی مهم داشته باشد از جمله باهوش و خلاق باشد، همیشه  دارای اطلاعات به روزی باشد، متعهد و پایبند به ارزش ها باشد.

مصطفوی اذعان داشت: مدارس کشور باید در راستای توانمند سازی دانش آموزان بیشترین سرمایه گذاری را داشته باشند.
 

کد مطلب 1435844

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