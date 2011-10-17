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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

اکبریان به مهر خبر داد:

650 نفر در همایش سلامت روان در شهرکرد شرکت کردند

650 نفر در همایش سلامت روان در شهرکرد شرکت کردند

شهرکرد – خبرگزاری مهر: رئیس گروه مشاور و امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری گفت: 650 نفر در همایش سلامت و روان در شهرکرد شرکت کردند.

بهمن اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 650 نفر در همایش کشوری سلامت روان شرکت کرده اند اظهار داشت: در این همایش مربیان، مشاوران ، مربیان بهداشت و کارشناس مشاوره تربیتی و ...  در این همایش حضور داشتند.

وی بیان داشت: نرم افزار مشاوره مدرسه و سرود همسفر راز به صورت کشوری و آنلاین بر روی سایت قرار گرفته است.

اکبریان با اشاره به اینکه نرم افزار مشاوره مدرسه برای تشکیل پرونده مشاوره ای  17 هزار دانش اموز اول دبیرستانی این استان را تحت پوشش قرار می دهد اذعان داشت:  در حال حاضر 800 مشاور و معاون تربیتی و آموزشی در سطح این استان مشغول به فعالیت هستند.      

کد مطلب 1435849

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