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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

لروند در گفتگو با مهر:

کلاس های قرآنی لرستان به خانه های قرآن روستایی واگذار می شود

کلاس های قرآنی لرستان به خانه های قرآن روستایی واگذار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن‌الکریم اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان لرستان گفت: برگزاری کلاس‌های مفاهیم و قرائت سطح یک قرآن کریم به خانه‌های قرآن روستایی واگذار می‌شود.

محمد لروند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نظر داریم برگزاری کلاس‌های مقدماتی آموزش قرآن کریم را به خانه‌های قرآن روستایی واگذار کنیم.

وی تصریح کرد: باید مراکز و مؤسسات قرآنی فعال در شهرها به سمت برگزاری کلاس‌های تخصصی قرآن‌کریم مثل تجوید، صوت و لحن و دوره‌های تربیت معلم قرآن‌کریم سوق داده شوند.

مسئول دارالقرآن‌الکریم اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان لرستان یادآور شد: برای شش ماه دوم سال جاری 350 کلاس آموزش قرآن‌کریم پیش بینی شده که برگزاری یک سوم آنها یعنی 127 کلاس به خانه‌های قرآن روستایی واگذار شده است.

کد مطلب 1435850

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