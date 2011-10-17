کلاس های قرآنی لرستان به خانه های قرآن روستایی واگذار می شود

محمد لروند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نظر داریم برگزاری کلاسهای مقدماتی آموزش قرآن کریم را به خانههای قرآن روستایی واگذار کنیم.
وی تصریح کرد: باید مراکز و مؤسسات قرآنی فعال در شهرها به سمت برگزاری کلاسهای تخصصی قرآنکریم مثل تجوید، صوت و لحن و دورههای تربیت معلم قرآنکریم سوق داده شوند.
مسئول دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی استان لرستان یادآور شد: برای شش ماه دوم سال جاری 350 کلاس آموزش قرآنکریم پیش بینی شده که برگزاری یک سوم آنها یعنی 127 کلاس به خانههای قرآن روستایی واگذار شده است.
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