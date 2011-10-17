نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر عصر دوشنبه در مراسمی با حضور مسئولان استانی پنجمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی قزوین آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه 70 تولید کننده و عرضه کننده انواع مبلمان اداری و خانگی، دکوراسیون داخلی، لوستر، تزئینات داخل ساختمان تولیدات خود را در دو سالن بزرگ نمایشگاهی در فضایی به مساحت سه هزار و 600 مترمربع به نمایش گذاشته اند.

آشنایی مردم با آخرین تولیدات صنعت مبلمان کشور، ارتباط مستقیم تولید کنندگان و مصرف کنندگان و حذف واسطه ها، ایجاد فضای رقابتی به منظور افزایش تنوع انتخاب و خرید مردم و دسترسی آسان شهروندان به کالاهای مورد نیاز خانگی و حمایت از تولید کنندگان داخلی مهمترین هدف برپایی این نمایشگاه در قزوین است.

پنجمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی از امروز تا 29 مهرماه در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در جنب صداوسیما برپاست.

علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 15 الی 21 از این نمایشگاه دیدن کنند.

کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با 10 تا 15 درصد تخفیف به شهروندان عرضه می شود.