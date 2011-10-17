نیروهای بیگانه هیچ کاری برای افغانستان نکردند/ لزوم مذاکره با طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر، "حبیب الله فیوضی" از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در گفتگو با نشریه "دی سایت" درباره ترور "برهان الدین ربانی" اظهار داشت: مرگ رئیس شورای عالی صلح در افغانستان یک فقدان بزرگ بود. وی یک شخصیت خارق العاده بود.

"معصوم استانکزی" که در این حمله تروریستی همراه ربانی بوده و شدیدا مجروح شده بود در چند روز آینده از هند برگشته و به کمیته اجرایی گزارش خواهد داد.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه دو تروریست تا در خانه ربانی رفته بودند اظهار داشت: این دو نفر گفته بودند که یک خبر مهم از رهبر طالبان ملا عمر دارند. ربانی بسیار مصمم بود که بتواند صلح را ممکن کند و می خواست خود شخصا این امر را محقق کند. وی می خواست درآن روز یک قدم بزرگ در این مسیر برداشته باشد. این دو تروریست یک نامه و یک سی دی از ملا عمر با خود داشتند که "استانکزی" قبلا آن را امتحان کرده بود.

فیوضی در ادامه با تاکید بر اینکه "استانکزی" به نیروهای امنیتی گفته بود که باید این دو نفر را به خوبی بازرسی کنند در عین حال گفت: بازرسیها در خانه ربانی به خوبی و به صورت پیشرفته انجام نمی شد و تنها جیبهای لباس تفتیش می شد. اگر ما از تکنولوژیهای پیشرفته برای تفتیش استفاده می کردیم می توانستیم بمبها را در دستار این تروریستها کشف کنیم.

"حبیب الله فیوضی" در ادامه خاطر نشان کرد که ما نمی دانیم این اقدام یک توطئه بود یا هر دوی آنها واقعا فرستاده ملا عمر بودند. طالبان روی وب سایت شخصی خود این مسئله را نه تایید و نه تکذیب کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر ملاعمر و شورای "Quetta" که عالی ترین کمیته تصمیم گیری طالبان در افغانستان است و نام خود را از یکی از شهرهای پاکستان گرفته است به پای میز مذاکره بیایند این یک قدم بزرگ برای آینده کشور ماست.

این مقام افغان در ادامه این گفتگو خاطر نشان کرد: یک فاصله زیادی بین مردم و حکومت افغانستان ایجاد شده است. زمانی که گروههای بیگانه به کشور ما آمدند مردم انتظار داشتند که نیازهای اساسی آنها از قبیل خوراک، تحصیل و کار برآورده شود اما هیچ یک از این نیازها برآورده نشد.

فیوضی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: پول زیادی از کشورهای خارجی به افغانستان وارد می شود، اما تنها ده درصد آن برای بازسازی در کشور ما صرف می شود. در ده سال گذشته نیروهای بیگانه هیچ کاری در زمینه دفاعی، داخلی، بازسازی حکومت و بخشهای حقوقی در کشور ما انجام نداند. در شهرهایی مانند کابل وضعیت کمی بهتر شده است اما در اکثر نقاط کشور ما به ویژه بخشهایی که طالبان در آنجا قدرت دارد فقر همچنان بیداد می کند. ابتدا ما باید به مردم افغانستان کمک کنیم وگرنه برقراری صلح غیر ممکن است.

این مقام افغان در ادامه به فساد رایج در بخشهای مختلف حکومتی در کشورش اشاره کرده و گفت: هیچ مسئله ای در کشور ما بدون عبور از کانال فساد و رشوه خواری حل نمی شود.

وی افزود: مسئولیت ها در افغانستان نباید بر اساس دوستیها و وابستگی های حزبی به افراد سپرده شود، بلکه باید بر اساس شایستگی های فرد تقسیم شود. بدون مذاکره با طالبان امور پیش نمی رود. حکومت افغانستان و دنیا باید این راه را در پیش گیرد.

به گفته این مقام افغان ادامه این مذاکرات از آرزوهای ربانی بود. وی به یک موفقیت بزرگ در این راستا امیدوار بود. ما باید پاکستان را متقاعد کنیم که در این زمینه به ما کمک کنند. جامعه بین المللی باید موانع موجود برای مذاکره با طالبان را از سر راه بردارد.

وی درباره کنفرانس بن که در اوایل دسامبر برگزار خواهد شد اظهار داشت: این کنفرانس بسیار مهم است. مردم افغانستان انتظارات زیادی از این نشست دارند. طالبان هم باید به بن بیاید. ما به نمایندگان آنها در این کنفرانس نیاز داریم.

فیوضی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا طالبان هم خواهان برقراری صلح در افغانستان است اظهار داشت: ما بدون اینکه به سخنان آنها گوش دهیم نمی دانیم آنها چه می خواهند. آنها باید بر سر میز مذاکره بیایند. البته ما نباید تمام حکومت را به آنها واگذار کنیم اما آنها می توانند در انتخابات وارد شوند. ما برای صلح به طالبان نیاز داریم.