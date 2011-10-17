اجرای طرح کنترل کیفی کلیه کالاهای صنعتی وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر کاظمی عصر امروز دوشنبه در یک نشست خبری در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: سازمان استاندارد ایران موظف شد تا کلیه کالاهای وارداتی صنعتی به کشور را تحت کنترل کیفی قرار دهد.

معاون نظارت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، اظهار داشت: در این زمینه تفاهم نامه ای هم با سازمان توسعه تجارت ایران به امضاء رسیده است.

کاظمی با اعلام اینکه در فاز اول اجرای تفاهم نامه 1530 ردیف تعرفه وارد لیست شده است، بیان داشت: در این زمینه تا پایان سال جاری، کلیه کالاهای وارداتی صنعتی تحت پوشش کنترل کیفی قرار خواهند گرفت.

این مقام مسئول در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، افزود: با اجرای طرح شبکه نظارت مردمی و یا همان شبنم، کلیه نظارت ها بر روی کالاهای وارداتی تکمیل می شود.

معاون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تاکید کرد: در گذشته کالاهایی که توسط موسسه استاندارد در گمرک مورد تایید قرار می گرفت برای مردم در بازار خرده فروشی قابل شناسایی نبود، اما با اجرای این طرح و به کارگیری این فرایند، این امکان حاصل خواهد شد.

به گفته کاظمی، از این پس وجود برچسب شبنم (شبکه نظارت مردمی) می تواند مهر تاییدی بر کالاهای بازار خرده فروشی برای مردم باشد.