ذوب آهن از سد مس سرچشمه گذشت/ فاصله با صدر جدول کمتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیداری معوقه از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:45 امروز دوشنبه تیم‌های ذوب آهن اصفهان و مس سرچشمه به مصاف هم رفتند.

این بازی که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد به برتری یک بر صفر تیم ذوب آهن انجامید تا فاصله سپیدپوشان اصفهانی با صدر جدول به چهار امتیاز برسد.

گل پیروزی تیم فوتبال ذوب آهن را در این دیدار خانگی هوار ملامحمد در دقیقه 76 به ثمر رساند و سه امتیازی ارزشمند را به تیمش هدیه کرد. ذوب آهن با این پیروزی 17 امتیازی شد اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان نتوانست از سکوی ششم جدول بالاتر برود.

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