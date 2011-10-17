ذوب آهن از سد مس سرچشمه گذشت/ فاصله با صدر جدول کمتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیداری معوقه از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15:45 امروز دوشنبه تیمهای ذوب آهن اصفهان و مس سرچشمه به مصاف هم رفتند.
این بازی که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد به برتری یک بر صفر تیم ذوب آهن انجامید تا فاصله سپیدپوشان اصفهانی با صدر جدول به چهار امتیاز برسد.
گل پیروزی تیم فوتبال ذوب آهن را در این دیدار خانگی هوار ملامحمد در دقیقه 76 به ثمر رساند و سه امتیازی ارزشمند را به تیمش هدیه کرد. ذوب آهن با این پیروزی 17 امتیازی شد اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان نتوانست از سکوی ششم جدول بالاتر برود.
جدول رده بندی لیگ برتر
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|ملاحظات
|1- نفت تهران
|10
|6
|3
|1
|16
|9
|7+
|21
|سه پله صعود
|2- استقلال
|10
|6
|2
|2
|18
|11
|7+
|20
|-
|3- تراکتورسازی
|10
|6
|1
|3
|23
|16
|7+
|19
|دو پله سقوط
|4- صبای قم
|10
|6
|1
|3
|11
|9
|2+
|19
|یک پله سقوط
|5- سپاهان
|10
|5
|2
|3
|16
|10
|6+
|17
|-
|6- ذوبآهن
|10
|4
|5
|1
|13
|10
|3+
|17
|چهارپله صعود
|7- نفت آبادان
|10
|3
|5
|2
|14
|13
|1+
|14
|یک پله سقوط
|8- شهرداری تبریز
|10
|3
|5
|2
|12
|14
|2-
|14
|سه پله صعود
|9- شاهین
|10
|2
|6
|2
|10
|7
|3+
|12
|-
|10- پرسپولیس
|10
|3
|3
|4
|14
|14
|0
|12
|سه پله سقوط
|11- فولاد
|10
|3
|3
|4
|9
|12
|3-
|12
|سه پله سقوط
|12- داماش
|10
|3
|3
|4
|11
|15
|4-
|12
|سه پله صعود
|13- سایپا
|10
|3
|2
|5
|12
|16
|4-
|11
|-
|14- ملوان
|10
|2
|4
|4
|14
|14
|0
|10
|دو پله سقوط
|15- فجرسپاسی
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|3-
|10
|یک پله سقوط
|16- راه آهن
|10
|1
|6
|3
|12
|16
|4-
|9
|-
|17- مس کرمان
|10
|2
|2
|6
|13
|17
|4-
|8
|-
|18- مس سرچشمه
|10
|1
|1
|8
|6
|18
|12-
|4
|-
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