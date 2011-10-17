  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

میرزایی خبر داد:

مسابقات هنری انجمن سینمای جوان بروجرد آغاز شد

مسابقات هنری انجمن سینمای جوان بروجرد آغاز شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: مسئول انجمن سینمای جوان بروجرد از آغاز برگزاری مسابقات هنری و تخصصی این انجمن به مناسبت فرارسیدن عید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا میرزایی در این رابطه اظهار داشت: این مسابقات در رشته های فیلمنامه کوتاه با موضوع آزاد، داستانک با موضوع آزاد یک صفحه ای، عکاسی، فیلم یک دقیقه ای که با گوشی همراه ساخته شده باشد و مقاله سینمایی پیرامون مشکلات پیش روی فیلم کوتاه برگزار می شود.

وی ادامه داد: علاقمندان می توانند در هر رشته دو اثر خود را تا هفتم آبان ماه به دفتر انجمن سینمای جوانان ایران – بروجرد و یا ایمیل ACJB_FILM@YAHOO.COM ارسال کنند.

مسئول انجمن سینمای جوان بروجرد یادآور شد: آثار ارائه شده مورد داوری قرار گرفته و از برگزیدگان هر رشته در مراسم اختتامیه بیست و یکمین هفته فیلم وعکس تجلیل می شود.

کد مطلب 1435865

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها