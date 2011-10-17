به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی انصاری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه اولین مدرسه قرآنی راهنمایی در قم اظهار داشت: قرآن کریم اقیانوسی بیکران است که خداوند بر بشر منت گذاشته و این هدیه گرانسنگ را در اختیار گذاشته است.



قرآن وضع بشر را تغییر داده است



وی ادامه داد: از روزی که قرآن نازل شده است بشر از آن متنعم شده و وضع او تغییر کرده و همزمان با نزول کلام الهی آثار و برکات این کتاب آسمانی شروع شد و گسترش یافت.



انصاری تصریح کرد: حقیقتا قرآن مثال اقیانوسی است که هر فردی به فراخور خود از آن بهره می برد و همه آیات و سور آن نورانی و چراغ هدایت است.



وی اظهار داشت: قرآن چه آنجا که از ذات لایتناهی خداوند می‌گوید و چه آنجا که از شیطان سخن می‌گوید عبرت آموز، پند دهنده و هدایتگر و نورانی است.



وی تاکیدکرد: بشر صرفا در تکیه به قرآن و استفاده و انس با قرآن است که می تواند به سعادت نایل شود.



توجه به قرآن قرآن عامل گرایش آزادیخواهان به انقلاب است



معاون استاندار قم رویکرد آزادی‌خواهان دنیا به انقلاب اسلامی را ناشی از اهتمام نظام اسلامی به اجرای دستورات قرآن دانست و گفت: اگر مشکلاتی در کشور وجود دارد به دلیل این است که قرآن را عمل نکرده‌ایم.



وی افزود: به عنوان مثال سیستم بانکی کشور متناسب با شأن نظام اسلامی و بر اساس دستورات قرآن اصلاح نشده است.



حجت الاسلام انصاری، قرآن را منحصر به استفاده ظاهری در مجالس و سفره عقد ندانست و تأکید کرد: راه اندازی مدارس قرآنی در کشور اقدامی در راستای خارج کردن قرآن از مهجوریت و وارد کردن آن به زندگی است.



وی با بیان اینکه احداث مدرسه قرآنی راهنمایی اقدامی مبارک و ارزشمند است از اقدامات موسسه جامعه القرآن و نیکوکاران در احداث این مدرسه قدردانی کرد

