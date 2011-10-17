به گزارش سرویس ویژه مهرسایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز دوشنبه 25 مهرماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

احتمال کناره گیری ضرغامی تکذیب شد

سایت خبری الف نوشت : پیرو انتشار خبر احتمال استعفای عزت الله ضرغامی از ریاست صدا و سیما به دلیل بیماری ایشان، با خبر شدیم اصل خبر صحت نداشته و کذب است و ایشان در سلامتی به کار خود ادامه می دهند.

واکنش علیدوستی، آهنگرانی، جواهریان،توسلی و کوثری به انتقادات سلحشور

خبرآنلاین با اشاره به یادداشت پنج بازیگر زن سینمای ایران در واکنش به اظهارات اخیر فرج‌الله سلحشور کارگردان مجموعه «یوسف پیامبر» ، نوشت: در این متن کوتاه که به امضای ترانه علیدوستی، پگاه آهنگرانی، نگار جواهریان، هانیه توسلی و باران کوثری رسیده، نسبت به انتقاد تند سلحشور موضع گیری شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «جناب آقای سلحشور، از اینکه می‌بینیم آن همه پرداختن به زوایای نورانی زندگی پیامبران و سرمشق قرار دادن منش ایشان تاثیری در کلامتان نداشته، بسیار متاسفیم.»

اسناد تخلفات مالی یک نماینده در دست امام جمعه استان

جهان نیوز در خبری آورده :شنیده شد که یکی از نمایندگان استانهای غربی کشور دارای تخلفات متعدد مالی است. ظاهرا اسناد این تخلفات برای بررسی به نماینده ولی فقیه در استان تحویل داده شده است.گفته می شود تخلف این نماینده برای مسئولین محرز است و وی به احتمال زیاد برای انتخابات آینده مجلس رد صلاحیت خواهد شد.

حصر کروبی کمتر می‌شود

سایت خبری ندای انقلاب نوشت : شنیده شده مسئولان پرونده مهدی کروبی تصمیم گرفته اند که حصر مهدی کروبی به علت همکاری‌هایی که داشته و همچنین برگشتن از مواضع ضدانقلابی خود کمتر شود. قرار است وی در برخی از مراسم‌هایی که تنش‌زا نیست حضور پیدا کند.

تلاش چند نماینده برای اخراج مطهری از مجلس

سایت خبری جهان با اشاره به استعفای علی مطهری در اعتراض به عدم اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور توسط هیئت رئیسه مجلس ، نوشت : استعفای مطهری بهانه ای شد تا برخی از منتقدین وی برنامه ریزی هایی برای اخراج وی از مجلس صورت دهند. این نمایندگان مصمم هستند تا اولا با فشار به هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول استعفای مطهری تسریع شود و ثانیا هنگام طرح این استعفا در صحن مجلس، ضمن رایزنی با دیگر نمایندگان، در اقدامی هماهنگ به استعفاء رای مثبت دهند تا مطهری از مجلس اخراج شود.

ما سخنان رهبر انقلاب را چراغ سبزی به طرح سوال از رییس جمهور تلقی می‌کنیم

مصطفی رضا حسینی، نماینده شهربابک در مجلس شورای اسلامی و از طراحان سوال از رئیس جمهور در گفتگو با سایت خبری فرارو درباره سخنان مقام معظم رهبری در کرمانشاه و تاکید ایشان بر استقلال قوا و اتخاذ تصمیمات مستقل از نظر رهبری گفت: ما سخنان ایشان را چراغ سبزی به طرح سوال از رییس جمهور تلقی می کنیم و معتقدیم که این سخنان پاسخی بود به آنانی که تاکنون با توسل به بهانه مخالفت مقام معظم رهبری با سوال از رییس جمهور مانع از اجرای وظیفه نمایندگان در مجلس شده اند.

باهنر: اگر بگویند کاندیدا نشو ، کاندیدا نمی شوم

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اولین انتخابات بعد از فتنه88 است، اظهار داشت: خطر جریان انحرافی و فتنه در انتخابات آتی وجود دارد و جریان انحرافی تلاش می‌کند با استفاده از قدرت و ثروت در انتخابات آتی تاثیر گذار باشد.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی دیگری درباره اینکه از کدام شهر برای انتخابات آتی مجلس نامزد خواهد شد، گفت: بنده ذیل کمیته7+8 فعالیت می‌کنم و این کمیته هر تصمیمی بگیرند تبعیت می‌کنم.حتی اگر بگویند کاندیدا نشوم، کاندیدا نخواهم شد.

ابطحی :من تحت تاثیر مکتب خاتمی هستم

محمدعلی ابطحی مسئول دفتر رئیس جمهور در دولت اصلاحات ، در گفتگو با سایت خبری قانون ، درباره رابطه اش با سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان افزود : من بیش از سه دهه است که با آقای خاتمی دوست هستم. مهمترین ویژگی آقای خاتمی را باورهای فکری ایشان می‌دانم. از بن دندان به آزادی، حرمت انسان و احترام به نظر دیگران و نیز انقلاب اسلامی باور دارد و من خیلی تحت‌تاثیر این مکتب ایشان بوده‌ام.

حواله های انحرافی،خرج های اصلاح طلبانه

جوان آنلاین نوشت : درشرایطی که اصلاح طلبان در سناریوی خود بر شرط گذاری برای نظام جهت حضور در انتخابات تاکید دارند،اخبار دریافتی حاکی از آن است که علاوه بر پی گیری فعالیت های انتخاباتی در لایه های بالادستی اصلاح طلبان ،اقلیت مجلس نیز به موازات شورای بالا دستی دوم خردادی ها فعالیت های تبلیغاتی را آغاز کرده اند. درهمین راستا برخی از نمایندگان اصلاح طلب ضمن حضور در حوزه های انتخابیه خود حواله هایی را با ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان به مراجعه کنندگان خود که بیشتر از روستاها به آنان مراجعه می کنند،ارائه می کنند. این در حالی است که برخی از گزارش ها بیانگر آن است که منابع تامین این حواله ها از مراجع و نهادهایی است که جریان انحرافی در آن حوزه ها نفوذ دارد.

ممنوع الخروج شدن مهره جریان انحراف در بانک مرکزی

جوان آنلاین با اشاره به ممنوع الخروج شدن مهره جریان انحرافی در بانک مرکزی نوشت : در ادامه رسیدگی قاطع و موثر دستگاه قضایی در خصوص پرونده بزرگ فساد بانکی چندی پیش تعداد دیگری از افراد موثر در این پرونده به دادسرا احضار شدند که یکی از این افراد مهره جریان انحرافی در بانک مرکزی می باشد. گفته می شود وی هم اکنون ممنوع الخروج شده و درآستانه برکناری و حتی بازداشت نیز قرار دارد. وی همچنین مدتی است که در محل کار خود حاضر نشده و اخبار دریافتی از رایزنی ها برای تعیین جایگزین وی حکایت دارد.

داماد احمدی نژاد درخواست میلیاردی را تکذیب کرد

سایت خبری الف در خبر دیگری آورده : حمیدرضا افراشته، داماد خانواده احمدی نژاد در واکنش به انتشار اسنادی در سایت های خبری در مورد درخواست برگزاری همایش توسط وی، در مطلبی در وبلاگش با عنوان "جاعل محترم ممیزها را ندزدید"، به این اسناد پاسخ داده است. وی در این پاسخ نوشته که اعداد و ارقام ممیز داشته، مطالب مهر محرمانه داشته و اگرچه مطالب یا بخش زیادی از آن نوشته وی بوده اما اسناد منتشر شده متعلق به وی نبوده و او آن را امضا نکرده است .

نامه عربستان علیه ایران رسما تحویل شورای امنیت شد

خبرگزاری فارس نوشت : منابع خبری اعلام کردند که نامه عربستان سعودی درباره ادعای آمریکا علیه ایران که تحویل دبیرکل سازمان ملل شده بود ، رسما به شورای امنیت تسلیم شد. روزنامه الشرق الاوسط سعودی چاپ لندن به نقل از برخی منابع دیپلمات اعلام کرد که در خصوص طرح ادعایی ترور عادل الجبیر سفیر سعودی در واشنگتن به دست دو ایرانی، شورای امنیت در جریان این امر قرار گرفت.

دیلی میل : "وریتی" فارسی بلد است و با لابی گر احمدی نژاد هم دیدار داشت

سایت خبری عصر ایران با اشاره به استعفای لیام فاکس از سمت وزارت دفاع بریتانیا ،‌به نقل از روزنامه دیلی میل نوشت : رسانه های انگلیس در روزهای گذشته اطلاعاتی راجع به دوست 33 ساله وزیر دفاع مستعفی منتشر کرده اند که با در کنار هم قرار دادن سفرهای متعدد او به ایران ، موضوع بسیار بحث برانگیز می شود.دیلی میل در ادامه می نویسد که وریتی یک بار به همراه لیام فاکس در وست مینستر ( مقر پارلمان بریتانیا) با یک لابی گر نزدیک به محمود احمدی نژاد دیدار داشته است .