اقدامات تحریک آمیز علیه شیعیان در 280 مدرسه عربستان با چراغ سبز آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "اورنیوز"، یک وزیر سابق دولت عراق و عضو ائتلاف ملی از فعالیت 280 مدرسه دینی در عربستان سعودی که در راستای تحریک به قتل شیعیان در عراق از طریق به کارگیری اصل جهاد فعال هستند، پرده برداشت.اما دولت عربستان هرگز هیچ موضعی به سبب منافع خود اتخاذ نکرده است.



وائل عبداللطیف گفت : فتاوایی در عربستان در راستای تکفیر شیعیان عراق با استفاده ابزاری از واژه جهاد و جنگ با کفار صادر می شود و صادرکنندگان چنین فتاوایی، شهروندان سعودی را علیه عراقی ها تحریک می کنند.



عبداللطیف گفت 280 مدرسه در عربستان به بهانه نشر اسلام، این رویکرد را تدریس می کنند و شیعیان را رافضی و کافر قلمداد می کنند و به دانش آموختگان در این مدارس القا می کنند که کشتن شیعیان واجب است.

وی افزود متاسفانه دولت عراق به موقع موضعی قاطعی علیه حکومت عربستان اتخاذ نکرد، زیرا روند سیاسی، روند منسجمی و یکپارچه ای نیست، شایسته بود تلاشها برای موضعگیری واحد ضد عربستان یکپارچه شود.

خاطر نشان می شود که نوری المالکی نخست وزیر عراق پیشتر حادثه تروریستی حمله به یک دستگاه اتوبوس حامل شیعیان در این کشور را در چارچوب تلاشهای خطرناک یکی از کشورهای عربی همسایه برای شعله ور کردن آتش فتنه مذهبی در عراق قلمداد کرد.



هر چند مالکی به نام کشوری که در راستای شعله ور کردن آتش فتنه طایفه ای و مذهبی اشاره نکرده بود،اما ماهیت تروریستها و افکار تکفیری آنها و انتقادهای شخصیتهای سیاسی و مذهبی عراق از نقش و رویکرد منفی عربستان در قبال عراق، جای هیچ شکی درباره توطئه چینی سعودی علیه این کشور باقی نمی گذارد.



در این زمینه پایگاه از تلاش سازمان اطلاعاتی عربستان برای روشن کردن آتش فتنه در عراق پرده برداشت، این پایگاه خبری با اشاره به کشتار یک گروه از زائران حرم حضرت زینب(س) در غرب عراق، دستگاه اطلاعاتی سعودی را عامل این جنایت دانست که هدف از آن شعله ور کردن آتش فتنه طایفه ای در عراق بود.



این منبع خبری نوشته بود : هدف این واقعه دامن زدن به فتنه طایفه ای در عراق و کمک به اجرای طرحهای خارجی بوده است، اما بیداری رهبران و ملت عراق سبب خنثی شدن این توطئه و شکست توطئه افکنان علیه مردم عراق شد.