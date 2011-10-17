عمارت ملک به تملک سازمان میراث فرهنگی درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد دشتی افزود: با پرداخت 22 میلیارد ریال اعتبار عمارت ملک از وارثان خریداری و به تملک سازمان میراث فرهنگی در آمده است تا با مشارکت بخش خصوصی به مکانی گردشی، فرهنگی و تجاری تبدیل شود .

وی افزود: این عمارت باشکوه که در فهرست آثار ملی ثبت شده به سبب وسعت زیاد هیچ وقت مرمت نشده و تبدیل به کاشانه ای برای فقرا شده است .

دشتی اضافه کرد: در دو سال گذشته 600 میلیون ریال برای مطالعه زیرساخت های این عمارت هزینه شده و ضمن استقرار پایگاه یگان حفاظت میراث فرهنگی در این عمارت طرح زیبا سازی و ایجاد فضای سبز نیز به همت شهردای بوشهر با اعتبار 5 میلیارد و 500 میلیون ریال در دست اجراست که بیش از 40 درصد پیشرفت دارد .

به گفته دشتی با همکاری فرمانداری بوشهر، کمیته امداد امام خمینی (ع) و بهزیستی خانواده هایی که در این عمارت سکونت دارند در مکان های تعیین شده از طرف این نهادها اسکان داده شوند .