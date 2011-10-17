30 موج شکن در بنادر استان بوشهر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو بعد از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت موج شکن وحدت در تنگستان اظهارداشت: از 30 موج شکنی که در استان ساخته می شود، هفت موج شکن در تنگستان قرار دارد .

وی به ساخت موج شکن وحدت اشاره کرد و اظهارداشت: این موج شکن با بازوی دسترسی به طول یک هزار و 880 متر، بازوی اصلی 750 متر و بازوی فرعی 350 متر به مساحت 7 هکتار ساخته می شود.