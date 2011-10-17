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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۸

رزمجو خبر داد:

30 موج شکن در بنادر استان بوشهر ایجاد می شود

30 موج شکن در بنادر استان بوشهر ایجاد می شود

تنگستان - خبرگزاری مهر: فرمانده ارشد سپاه در استان بوشهر گفت: ساخت 300 موج شکن در سواحل جنوبی ایران به تصویب رسیده که 30 موج شکن با مشارکت اداره کل بنادر و دریانوردی و شیلات در استان بوشهر ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو بعد از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت موج شکن وحدت در تنگستان اظهارداشت: از 30 موج شکنی که در استان ساخته می شود، هفت موج شکن در تنگستان قرار دارد.

وی به ساخت موج شکن وحدت اشاره کرد و اظهارداشت: این موج شکن با بازوی دسترسی به طول یک هزار و 880 متر، بازوی اصلی 750 متر و بازوی فرعی 350 متر به مساحت 7 هکتار ساخته می شود.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه اضافه کرد: برای اجرای این طرح که به دست قرارگاه خاتم الانبیا در مدت یکسال اجرا می شود، 100 میلیارد اختصاص یافته است.

کد مطلب 1435873

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