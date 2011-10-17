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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

هشت پایگاه امداد و نجات در استان بوشهر ایجاد می شود

هشت پایگاه امداد و نجات در استان بوشهر ایجاد می شود

تنگستان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: موافقت لازم برای ایجاد هشت پایگاه امداد و نجات در استان گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم شعبان زاده بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از پایگاه امداد و نجات کوهستان تنگستان افزود: دو پایگاه از این پایگاه ها در تنگستان ساخته خواهد شد که یکی از آنها امروز به بهره برداری خواهد رسید.

وی به پایگاه امداد و نجات کوهستان تنگستان اشاره کرد و افزود: این پایگاه در منطقه خاییز و در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع که اهدایی یکی از اهالی روستاست، ساخته شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر اضافه کرد: جمعیت هلال احمر سه میلیارد و 500 میلیون ریال برای آماده سازی و تجهیز این پایگاه هزینه کرده است.

زارع فرماندار تنگستان نیز در این مراسم خواستار ایجاد پایگاه امداد و نجات دریایی در این شهرستان شد.

کد مطلب 1435874

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