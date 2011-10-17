"خیرخواهان" فرمانده نیروی انتظامی کرج شد/ استقرار 17 کلانتری جدید در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور رئیس پلیس استانهای تهران و البرز، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج ،فرماندار و جمعی از مسئولان استان ظهر دوشنبه فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان کرج معرفی شد.



در این مراسم سرهنگ عبدالرضا خیرخواهان به مدت سه سال به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان کرج معرفی و آغاز به کار کرد.

همچنین در این مراسم با لوح سپاس از سوی سردار علیرضا اکبر شاهی رئیس پلیس استانهای تهران و البرز از زحمات چهار ساله سرهنگ 'ناصر اصلانی ' فرمانده قبلی نیروی انتظامی شهرستان کرج قدردانی شد.

سرهنگ ناصر اصلانی چندی پیش به عنوان رئیس پلیس غرب استان تهران منصوب شد.

در این آیین فرمانده قبلی نیروی انتظامی شهرستان کرج درباره فعالیت های انجام شده در طول چهار سال گذشته پلیس این شهرستان گفت: بیش از 11 هزار نشست برای پیشگیری و آشنایی جوانان ، نوجوانان و شهروندان با برخی ازناهنجاری های اجتماعی در مساجد ، مهد کودک ها ، مدارس ، مراکز آموزش عالی ، اصناف و کارخانه برگزار شده است.

ناصر اصلانی 'با اشاره به دستورالعمل های ابلاغی ازسوی فرماندهی کل ناجا درباره اقدامات پیشگیرانه، افزود: 37 مقاله در بحث اعتیاد ، طلاق ، ماهواره ، آثار سوء مواد مخدر صنعتی و دوستان ناباب در فرماندهی انتظامی شهرستان به رشته تحریر درآمده است و در اختیار فرماندهی کل و دانشگاه ها قرار داده شده است.

استقرار 17 کلانتری جدید در دستور کار نیروی انتظامی کرج

وی اظهار داشت: همچنین برای برقراری امنیت و جلوگیری از جرم درشهرستان ،استقرار 17 کلانتری جدید در دستور کار قرار گرفت که تاکنون 9 کلانتری درشهرستان فعال و چهار کلانتری آماده بهره برداری و دو کلانتری در منطقه دهقان ویلا و فردیس با پیشرفت فیزیکی 40 و 60 درصد در حال احداث است.

وی بیان داشت: همچنین دو کلانتری در منطقه حسین آباد مهرشهر و خط چهار حصار درنظر گرفته شده است که متاسفانه زمین مورد نظر تهیه نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی تهران و البرز افزود: نیروی انتظامی یکی از مقتدرترین سازمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی است و لازمه این اقتدار ، تدبیر، تعقل و تفکر است.

علیرضا اکبرشاهی اظهار داشت: اگر امروز تعابیر مختلف درباره درست و به جا عمل کردن نیروی انتظامی از زبان مردم و مسئولان می شنویم به دلیل اتخاذ تدبیر و تعقل در بین پرسنل این سازمان است.

وی بیان داشت: اگر اندیشه و فکر در ماموریتهای پلیسی وجود نداشته باشد ، انجام ماموریت ها خیلی دشواربه نظرمی رسد.

اکبر شاهی یاد آورشد: در مقاطع حساس پلیس با همکاری سایر نهادها و سازمانها با اجرای برنامه ها و رعایت شاخصها، فعالیت خود را به نحومطلوب انجام داده است .

وی بیان داشت: برقراری ادبیات تعاملی با همه مسوولان درسطوح مختلف و تعریف شده از اولویت کار نیروی انتظامی است.

وی ازخدمات سرهنگ ناصر اصلانی در مدت فرماندهی نیروی انتظامی کرج قدردانی کرد.

