به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری بعدازظهر دوشنبه در دیدار معاون صدای صداوسیمای مرکز قم و تعدادی از کارشناسان و مدیران این رسانه اظهار داشت: با وجود تنوعی که در دنیای رسانه وجود دارد، رادیو جایگاه خودش را حفظ کرده و بعید است زمانی فرا برسد که نیازی به رادیو وجود نداشته باشد.



وی با اشاره به اشتراکات فعالیت رادیو و منبر، بیان داشت: رادیو عرصه‌های بی‌بدیل و منحصر به فردی دارد که رسانه‌های دیگر چنین کاربردی ندارند، اما اگر این رسانه بخواهد جایگاه خودش را حفظ کند نیاز به تنوع بخشی تولیدات دارد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم تهیه برنامه "یک صبح، یک اداره" را یکی از مصادیق تنوع‌بخشی به برنامه‌های رادیو عنوان کرد و یادآور شد: تهیه این برنامه یک حرکت سازنده‌ای است که در ارتقای سطح توجه جامعه به رادیو تاثیر بسزایی دارد.



نقش رسانه‌های جمعی در کم‌کردن فاصله بین مسئولان و مردم



حجت‌الاسلام اسکندری نقش رسانه‌های جمعی را در کم‌کردن فاصله بین مسئولان و مردم مهم دانست و افزود: اگر در نظام جمهوری اسلامی نتوانیم فاصله بین مسئولان و مدیران را با مردم کم کنیم در آینده آسیب می‌بینیم؛ کما اینکه در کشورهای صنعتی و پیشرفته یک روز فاصله کمی بین مسئولان و مردم وجود داشت اما امروز بین اینها فاصله زیادی وجود دارد.



وی اضافه کرد: در تفکر و ایده‌های مسئولان کشورهای صنعتی و غربی ارتباط بین مدیر با توده‌های مردم دیده نشده است اما این مهم در اسلام و نظام اسلامی جزو یکی از اصول مدیریتی است.



وی عهدنامه مالک اشتر را یکی از نمونه‌های بی‌بدیل ارتباط مسئولان با مردم دانست و تاکید کرد: امیرالمومنین علیه السلام رابطه بین رهبران و مسئولان با مردم را به زیباترین شکل تشریح کردند و در بینش ایشان پیشوایان دینی و مذهبی و اداره کنندگان امور حکومتی باید مثل پائین‌ترین افراد زندگی کنند.



چه خوب است که مردم بدانند مدیران و مسئولان جامعه امانتدار خوبی هستند یا خیر



حجت‌الاسلام اسکندری کم‌کردن فاصله بین مسئولان و توده‌های عمومی جامعه را یکی از رسالت‌های مهم رسانه‌های جمعی برشمرد و افزود: مدیریت نوعی رسالت و انجام وظیفه است و سمت‌ها در نظام اسلامی نوعی امانت است و چه خوب است که مردم بدانند مدیران و مسئولان جامعه امانتدار خوبی هستند یا خیر.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم بیان داشت: مردم از وظایف مجموعه‌های اداری و اجرایی مطلع نیستند تا بتوانند نیازهای خودشان را برطرف کنند، بنابراین رسانه‌های جمعی باید قوانین و مقررات و وظایف دستگاه‌های مختلف را برای مردم تشریح و تبیین کنند.



حجت‌الاسلام اسکندری همچنین خواستار تهیه و پخش برنامه‌های متنوع و جذاب توسط رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما در ارتباط با ارتقای فرهنگ عمومی و دینی مردم شد.



تولید چهار برنامه خارج از استودیو



معاون صدای مرکز قم نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از برنامه‌های رادیو قم پرداخت و گفت: رادیو قم هر هفته، چهار برنامه خارج از استودیو اجرا می‌کند که در نوع خود بی‌نظیر است.



حمید قربانی جم “شب فیروزه‌ای”، “محله به محله”، “رادیو مدرسه” و “یک صبح، یک اداره” را از برنامه‌های خارج از استودیو رادیو عنوان کرد و بیان داشت: این برنامه‌ها در راستای اهداف نظام اسلامی و با نیت عجین شدن رادیو با مردم و مسئولان تولید و پخش می‌شود.



در پایان این نشست مقرر شد برنامه زنده یک صبح، یک اداره روز سه شنبه از سازمان تبلیغات اسلامی قم در رادیو قم پخش شود.