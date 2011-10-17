خواسته های جنبش تسخیر وال استریت باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، چین خواستار توجه غرب به اعتراضات علیه نظام سرمایه داری شد که طی ماه گذشته از پارک زاکوتی در منهتن آغاز شده و اکنون به جنبشی جهانی تبدیل شده است.

"لیو ویمین" یک سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه گفت جنبشی که در وال استریت آغاز شده مسائلی را روشن کرد که ارزش توجه کردن را دارد.

وی با اشاره به پرداختن رسانه ها به این موضوع افزود: ما معتقدیم اینها موضوعاتی است که نیازمند توجه است، با این حال تحلیل و بحثهای رسانه ها باید در راستای دستیابی به نتیجه رضایت بخش و توسعه اقتصاد جهانی انجام گیرد.

این در حالی است که همزمان با بسیاری از شهرهای جهان معترضان چینی نیز از طریق فراخوان های اینترنتی خواستار برگزاری راهپیمایی های اعتراض آمیز در شهرهای این کشور شدند، درخواستی که از سوی مردم چین بی پاسخ ماند.