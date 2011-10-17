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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

احمدیان خبر داد:

1300 بیمار مزمن روانی در اردبیل شناسایی شد

1300 بیمار مزمن روانی در اردبیل شناسایی شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: امسال بیش از هزار و 300 بیمار روانی مزمن در سطح این استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رویا احمدیان عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی سلامت روان در اردبیل اظهار داشت: از این تعداد 540 نفر مستمری ماهانه دریافت می کنند.

به گفته وی 660 بیمار روانی مزمن نیز از خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی استان اردبیل بهره مند شده اند.
 
مدیرکل بهزیستی استان افزود: علاوه بر این هم اکنون یک مرکز معاینه در منزل و پنج مرکز شبانه روزی به بیماران روانی مزمن این استان خدمات می دهند.
 
وی همچنین از معافیت سربازی یکی از فرزندان ذکور خانواده هایی که بیمار روانی دارند، خبر داد و اضافه کرد: برادر ذکور بیماران روانی مزمن از دوره خدمت سربازی معاف می شوند.
 
احمدیان یادآور شد: خانواده هایی که در آن یکی از والدین یا دو نفر از فرزندان مبتلا به بیماری روانی مزمن باشند، می توانند یکی از فرزندان را با انتخاب خود به سازمان بهزیستی استان معرفی کنند تا برای معافیت به معاونت وظیفه نیروی انتظامی معرفی شوند.
 
در پایان این مراسم از فعالان عرصه سلامت روانی استان اردبیل تجلیل شد.
 
کد مطلب 1435891

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