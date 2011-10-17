به گزارش خبرگزاری مهر سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی روز های پنج شنبه و جمعه بارش متناوب باران و کاهش 8 تا 12 درجه‌ای دما در استان های اردبیل، گیلان، مازندران و سپس گلستان رخ می دهد.

همچنین در این مدت کاهش 4 تا 8 درجه ای دما در استان های آذربایجان غربی، شرقی، خراسان شمالی، رضوی، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم و سمنان پیش بینی می شود.

بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا در برخی نقاط شمال غرب بارش پراکنده و خفیف و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

همچنین از بعد از ظهر روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور در سواحل شمالی و شمال غرب و به تدریج در شمال شرق بارش باران، رعدو برق، وزش باد و کاهش نسبی دما آغاز می شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت ، این سامانه روز شنبه از مرزهای شمال شرق خارج می شود.

بیشترین فعالیت بارشی این سامانه در استان اردبیل و سواحل جنوبی دریای خزر طی روز های پنجشنبه و جمعه خواهد بود. همچنین در این مدت دریای خزر مواج پیش بینی می شود.



