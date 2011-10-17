به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی دماوندی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح اولین مدرسه قرآنی در مقطع راهنمایی در قم گفت: در شرع مقدس روایات زیادی درباره فضیلت قرائت و انس با قرآن عنوان شده است که نشان دهنده اثرات آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان است.
وی اظهار داشت: همانطور که انسان استعدادهای جسمی دارد که در سایه تعلیم و تربیت شکوفا میشود و به فعلیت میرسد نیازهای روحی هم دارد که با تربیت شکوفا میشود.
موسوی بیان داشت: انسان در صورتی که استعدادهای روحی خود را بشناسد و به فعلیت برساند در مسیر صحیح حرکت کرده است و برکاتی نصیب او خواهد شد.
وی افزود: خداوند فطرت انسان را طوری آفریده است که دنبال حقیقت باشد و اگر انسان به این خواست فطری توجه کند به آرامش میرسد وگرنه اگر خرافات و جعلیات را به فطرت ارایه دهیم خواسته او را نشناختهایم.
نماینده آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه تاکید زیادی بر عظمت قرآن در روایات شده است اضافه کرد: قرآن حاوی دستوراتی است که استعدادهای ذاتی انسان را به فعلیت می رساند و خواستههای او را در مسیر صحیح قرار میدهد و فطرت به خواسته واقعی خود میرسد.
وی گفت: مدارس قرآنی مدارسی هستند که به خواسته های روحی انسان توجه می کند و اینکه خانواده ها برای فرستادن فرزندانشان به این مدارس اقبال دارند ناشی از همین موضوع است.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده آیت الله العظمی نوری همدانی با بیان اینکه نیازهای روحی انسان مبتنی بر فطرت اوست تأکید کرد: مدارس قرآنی پاسخی به نیازهای روحی جامعه است و این نیازها را جواب میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی دماوندی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح اولین مدرسه قرآنی در مقطع راهنمایی در قم گفت: در شرع مقدس روایات زیادی درباره فضیلت قرائت و انس با قرآن عنوان شده است که نشان دهنده اثرات آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان است.
نظر شما