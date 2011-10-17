طرح گازرسانی به 3 روستای الیگودرز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه با بهره برداری از این طرحها بیش از 300 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند، اظهار داشت: هزینه صرف شده برای گازرسانی به این روستاها بیش از 12 میلیارد ریال بوده است.

علی گودرزی گفت: برای گازرسانی به این روستاها 19 کیلومتر شبکه پلی اتیلن اجرا و 200 انشعاب نیز نصب شده است و اهالی این روستاهای سردسیر استان ، زمستان امسال با مشکل تامین سوخت مواجه نخواهند شد.

وی نقطه عطف گازرسانی به این روستاها را سرعت گازرسانی به آنها دانست و گفت: این 3 روستا در کمتر از 3 ماه از نعمت گاز بهره مند شده اند و این در نوع خود رکوردی کم نظیر بوده است.