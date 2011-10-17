  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

طرح گازرسانی به 3 روستای الیگودرز به بهره برداری رسید

طرح گازرسانی به 3 روستای الیگودرز به بهره برداری رسید

الیگودرز - خبرگزاری مهر: طرح گازرسانی به 3 روستای اسماهور علیا، اسماهور سفلی و بادباد از توابع شهرستان الیگودرز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه با بهره برداری از این طرحها بیش از 300 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند، اظهار داشت: هزینه صرف شده برای گازرسانی به این روستاها بیش از 12 میلیارد ریال بوده است.

علی گودرزی گفت: برای گازرسانی به این روستاها 19 کیلومتر شبکه پلی اتیلن اجرا و 200 انشعاب نیز نصب شده است و اهالی این روستاهای سردسیر استان ، زمستان امسال با مشکل تامین سوخت مواجه نخواهند شد.

وی نقطه عطف گازرسانی به این روستاها را سرعت گازرسانی به آنها دانست و گفت: این 3 روستا در کمتر از 3 ماه از نعمت گاز بهره مند شده اند و این در نوع خود رکوردی کم نظیر بوده است.

کد مطلب 1435897

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها