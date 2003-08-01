امروز در تاريخ

سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا س :

مناسبت سالروز شهاد ت حضرت فاطمه زهرا(س) ، بانوي روشنايي ها و مانوس ملا ئك را به عموم مسلمانان به ويژه زنان آزاده و پيروخاندان عصمت وطهارت تسليت مي دهيم.

بنابر بسياري از روايات و اخبار مشهور سوم جمادي الثاني - نود و پنج روز پس از رحلت پيامبر اكرم ص - دخت گرامي حضرت رسول( ص) به ديار حق شتافت .

حضرت فاطمه زهرا (س) دختر گرامى پيامبراكرم (ص) و خديجه كبرى، چهارمين دختر پيامبر اسلام (ص) است،اما آن سه تن بنا به مشيت خداوند سبحان به همراه تنها فرزند ذ كوررسول خدا (ص) در زمان حيات طيبه حضرتش به ديدار حق شتافتند . القاب كوثر ولايت : زهرا ، صديقه، طاهره ، مباركه، زكيه ، راضيه، مرضيه، محدثه و بتول است .بيشتر مورخان شيعه و سنى ، ولادت باسعادت آن حضرت را بيستم جمادى الثانى سال پنجم بعثت در مكه مكرمه ذكر كرده اند .

حضرت زهرا(س) بعد از ازدواج با اميرالمومنين على (ع) به عنوان بانويى نمونه بر تارك قرون و اعصار درخشيد. دختر پيامبر همچنان كه در زندگى زناشويى نمونه بود، در اطاعت پروردگار نيز يگانه دهر بود . هنگامى كه از كارهاى خانه فراغت مى يافت به تحصيل دانش و عبادت مى پرداخت . امام صادق(ع) از اجداد خويش از حسن بن على(ع) روايت كرده است : مادرم شبهاى جمعه را تا بامداد در محراب عبادت مى ايستاد و چون دست به دعا برمى داشت مردان و زنان با ايمان را دعا مى كرد، اما درباره خود چيزى نمى گفت. روزى بدو گفتم : مادر چرا براى خود نيز مانند ديگران دعاى خير نمى كنى؟ گفت: فرزندم ! همسايه مقدم است. حضرت زهرا(س) همواره بخشى از شب را به عبادت مشغول مى شد. گاه آن قدر نمازهاى شب او طولانى مى شد و بر روى پاهايش مى ايستاد كه پايش ورم مى كرد. حسن بصرى متوفاى 110 هجرى قمري گويد: هيچ كس در ميان امت از نظر زهد و عبادت و پارسايى از فاطمه(س) والا تر نبود. او در حوزه علم نيز سرآمد دوران بود. فاطمه(س) از همان آغاز ، دانش را از سرچشمه وحى فراگرفت. آن چه را از اسرار و دانشها، پدر براى او باز مى گفت على (ع) مى نوشت و فاطمه آنها را گرد مي آورد كه بعد ها به كتابى به نام مصحف فاطمه مشهور شد. او همچنين با بيان احكام و معارف اسلام, زنان را به وظايفشان آشنا مى ساخت. فضه خدمتگزار فاطمه (س) , كه از شاگردان و پرورش يافتگان مكتب اوست در مدت بيست سال جز با آيات قرآن سخنى نگفت و هر گاه قصد بيان مطلبى داشت با آيه اى متناسب از قرآن، منظور خويش را بيان مى كرد.





آخرين روز هاي حيات رسول خدا (ص ) ، فاطمه (س) همواره در كنار بستر پيامبرو به دور وجود با بركت اوپروانه وار مي چرخيد و چهره نورانى و ملكوتى پدر را مى نگريست كه ازشدت تب عرق مى ريخت. در يكي از آخرين روز ها فاطمه در حالى كه به پدر نگاه مى كرد به گريه افتاد . پيامبر نتوانست ناآرامى دخترش را تحمل كندو در گوش او سخنى گفت كه فاطمه آرام شد و لبخند زد. لبخند زهرا(س) در آن حال شگفت آور بود. از او سوال كردند كه رسول خدا(ص) چه رازى را به او فرمود؟ پاسخ داد: تا پدرم زنده است رازش را فاش نمى كنم پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) راز آشكار شد . فاطمه گفت : پدرم به من فرمود: تو نخستين كس از اهل بيت من هستى كه به من ملحق مى شوى, و از اين رو شاد شدم .

سرانجام آن حضرت پس از نود و پنج روزاز هنگام رحلت رسول خدا( ص) دنيا را به دنيا طلبان وانهاد وبه لقاى پروردگارش شتافت . فاطمه را شبانه دفن كردند و على (ع) او را به خاك سپرد .درتاريخ شهادت آن بانوى بزرگ نيز محدثان اقوال گوناگونى دارند كه مشهورتر ازهمه, سيزده جمادى الاولى سال يازدهم هجرى و ديگرى سوم جمادى الثانى همان سال است.محل د فن تنها فرزند آخرين رسول برحق نامعلوم است .

كجاست او؟ درخانه اش، مسجد پيامبر، قبرستان بقيع ؟ نميدانيم! كه مي دا نيم ؛ بانو چشم ماست !

سلا م برجان تابناك "ام ابيها" . دختري كه نورچشم وپاره تن پدر بود ؛" مادر پدر" شد .

روز تنفيذ حكم رياست جمهوري شهيد رجايي :

پس از برگزاري دومين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در مرداد ماه سال 1360 انجام شد ، شهيد محمد علي رجايي با راي قاطع مردم به رياست جمهوري ايران رسيد . بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ، حكم رياست جمهوري فرد منتخب مردم بايد توسط مقام رهبري تنفيذ گردد .در چنين روز آقاي رجايي در فضايي صميمانه به ديدار حضرت امام خميني ، رهبركبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي درحسينيه جماران رفتند و طي مراسمي رسمي ، آن حضرت ، مقام رياست جمهوري شهيد رجايي را تنفيذ كردند .



تهاجم رژيم عراق به كويت :

امير نشين كويت در دوم اوت سال 1990 ميلادي توسط رژيم عراق اشغال شد .

عراق پس از سالها جنگ با جمهوري اسلامي ايران در بهانه اي جديد كويت را متهم كرد كه طي جنگ هشت ساله با ايران مقدار معتنابهي نفت خام به ارزش دوو نيم ميليارد دلار را از حوزه نفتي روميله به يغما بر ده است . پس از طرح ريزي چنين بهانه اي ، عراق تعداد سي هزار نفرنيروي نظامي به كشور كويت گسيل داشت و اين كشور را طي چند ساعت به اشغال خود در آورد . اما پس از اين واقعه آمريكا و همپيمانانش در اقدامي جمعي تصميم به اخراج ارتش عراق از اين كشور گرفتند . نبرد آزاد سازي كويت ساعت سه و بيست دقيقه روز پنجشنبه هفدهم ژانويه 1991 ميلادي آغاز شد و پس از 42 روز حمله متوالي هوايي و زميني به ارتش عراق ، اين كشور مجبور َشد در بيست و ششم فوريه همان سال كويت را ترك كند . اين جنگ به "جنگ نفت" هم معروف شد.



شكست رومي ها از كارتاژ :

در سال 216 پيش از ميلاد رومي ها در منطقه كانائه در ايتاليا از هانيبال كارتاژي شكست سختي خوردند . موخان اين پيروز ي را به حساب نبوغ نظامي هانيبال گذاشته اند .



در گذشت نويسنده برجسته معاصر آمريكايي ريموند كارور :

كارور يكي از نويسندگان مشهور معاصر است كه روند داستان نويسي او بر بسياري از متاخرين تاثير نهاده است .نوع شخصيت پردازي در آثار اوازعدم پيچيدگي وعمق شخصيت هاي داستاني حكايت مي كنند . در واقع مي توان گفت در فضاهاي اسيتيلزه او اشياء تنها با حضور شخصيت ها شكل گرفته وكامل مي شوند وهويت آنها تنها درميان هويت اشخاص تعريف مي شود .در بيشتر آثار اين نويسنده بزرگ ادبيات آمريكا جنبه هايي از زندگي شخصي اش نمود مي يابند .برخي از نويسندگان به او نسبت نويسنده ميني مال را مي دهند در حالي كه كارور هيچگاه خود را چنين نويسنده اي ندانسته است . فضاي داستانهاي كارور بسيار ناامن اند ومي توان گفت برخي اتفاقات بزرگ ومهيب در داستانهاي او اتفاق مي افتند كه خواننده با توجه به بطئي بودن آنها به يكباره متوجه آن اتفاق مهيب نمي شود . او در چنين روزي با 50 سال سن در سال 1988 دار فاني را وداع گفت .



تولد پيرشارل لا نفان :

لا نفان ، معمار چيره دست فرانسوي در چنين روزي در سال 1754 ديده به جهان گشود . وي بعدها به واشنگتن دي سي رفت .



تولد روملو گالگز :

گالگز نويسنده بر جسته ونزوئلا در چنين روزي در سال 1884 قدم به عرصه گيتي نهاد .



تولد سر آرتو بليس :

اين آهنگساز انگليسي در چنين روزي در سال 1891 به دنيا آمد . "آسماني ها" عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد جان كيران :

جان كيران نويسنده بزرگ آمريكايي در چنين روزي در سال 1892 ديده به جهان گشود . وي در روز نامه نيز ستون سياسي مي نوشت ." تاريخ طبيعي نيويورك "عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد لوو زارا :

اين نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1910 به دنيا آمد . "نويسندگان را بكش" عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .



تولد كارول اكانر :

اكانر بازيگر مشهور آمريكايي در چنين روزي در سال 1922 به دنيا آمد . وي در فيلمهاي بسياري بازي كرد كه مهمترين آنها "همه در خانواده" و" قلب شب" نام دارد .



تولد جيمز بالدوين :

اين نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1924 ميلادي ديده به جهان گشود . "كشور ديگر" عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .