انتقال وجه از طریق کارت به کارت تغییری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به اطلاع عموم مردم می رساند انتقال وجوه از طریق کارت به کارت با همان شرایط گذشته انجام می شود و شرایط انتقال کارت به کارت اینترنتی مانند قبل 30 میلیون ریال در شبانه روز برای هر کارت است.

شایان ذکر است، بخشنامه بانک مرکزی به منظور یکپارچه سازی خدمات انتقال "سحاب" ( کارت به کارت) اینترنتی در سبد خدمات بانکداری اینترنتی و افزایش ضریب امنیت خدمات این بانکداری صادر شده است تا ضمن ایجاد پوشش کامل خدمات بانکی از طریق اینترنت، زمینه سوء استفاده احتمالی از طریق ایجاد صفحات اینترنتی متفرقه توسط اشخاص غیر را از میان بردارد.

همچنین بانک مرکزی در نظر دارد تا با ارتقای ابزارهای امنیتی موجود، بخش بزرگتری از خدمات بانکی را در فضای مجازی برای مشتریان بانک ها فراهم سازد که صدور بخشنامه به عنوان اولین گام در این جهت تلقی می شود.

بنابراین تکرار می شود که خدمات انتقال کارت به کارت اینترنتی نه تنها با محدودیت روبرو نشده است، بلکه به عنوان خدمت استاندارد و اجباری باید در سبد خدمات بانکداری اینترنتی بانک ها قرار گیرد.

بدیهی است خدمات انتقال کارت به کارت در خودپردازها و شعب بانک ها نیز کماکان با همان شرایط قبلی انجام می گیرد و هیچ تغییری در این خدمات به وجود نیامده است.