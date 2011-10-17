برنامه ریزی لیگ برتر دست کادر فنی تیم ملی نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیو سیموئز که عصر امروز دوشنبه در محل تمرین تیم فوتبال استقلال حضور یافته بود ضمن بیان این مطلب افزود: ما از طرف کی روش ماموریت داریم که به تمرینات تیم های مختلف سر بزنیم. به همین خاطر امروز به محل تمرین استقلال آمدیم و فردا هم به تمرین پرسپولیس می رویم.

وی در تشریح اهداف این اقدام گفت: باید بین کادر فنی تیم ملی و کادر فنی تیم های لیگ برتری تعامل خوبی وجود داشته باشد تا از این طریق بتوانیم همکاری نزدیکی داشته باشیم . ضمن اینکه با حضور ما در محل تمرین تیم ها در جریان آخرین وضعیت بازیکنان ملی پوش قرار خواهیم گرفت و می توانیم نظرات اعضای کادر فنی را هم بگیریم.

مربی تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به انتقاد کادر فنی استقلال که خواهان حضور بیشتر بازیکنانشان در تمرینات هستند گفت: برنامه ریزی رقابتهای لیگ برتر در اختیار ما نیست. وقتی استقلال بازی بعدی اش روز شنبه است آیا نمی شد که دیدار روز جمعه این تیم را روز یکشنبه برگزار می کردند تا بازیکنان به خوبی استراحت می کردند.

سیموئز خاطرنشان کرد: امیدوارم این تعامل بین اعضای کادر فنی تیم ملی، سازمان لیگ برتر و باشگاه های مختلف وجود داشته باشد تا از این پس دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.