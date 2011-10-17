به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زهره‌وند علت تعویض این سیم کارت‌ها را پر شدن ظرفیت اطلاعات آنها اعلام کرد و گفت: با تعویض این سیم کارتهای قدیمی، امکان افزایش ظرفیت آنها ایجاد می‌شود.



وی با بیان اینکه 230 هزار تلفن همراه با کد 912 در قم فعال است افزود: حدود 80 هزار سیم‌کارت با کد مذکور مشمول تعویض می‌شوند که برای تعویض آنها هیچ هزینه‌ای دریافت نخواهد شد.



مدیرعامل شرکت مخابرات قم تصریح کرد: کسانی که باید سیم کارت‌هایشان تعویض شود از طریق پیامک به آنها اطلاع داده می‌شود و تا پایان امسال فرصت دارند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به تعویض سیم کارت خود اقدام نمایند.



وی در پایان تأکید کرد: افرادی که نسبت به تعویض سیم کارت‌های خود در مهلت مقرر اقدام ننمایند، ممکن است پس از تاریخ مذکور ارتباط آنها قطع شود.

