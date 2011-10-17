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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

به علت پرشدن ظرفیت اطلاعات/

سیم‌کارتهای قدیمی تلفن همراه اول در قم تعویض می‌شود

سیم‌کارتهای قدیمی تلفن همراه اول در قم تعویض می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم، از شروع تعویض سیم کارتهای قدیمی مشترکان تلفن همراه اول در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زهره‌وند علت تعویض این سیم کارت‌ها را پر شدن ظرفیت اطلاعات آنها اعلام کرد و گفت: با تعویض این سیم کارتهای قدیمی، امکان افزایش ظرفیت آنها ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه 230 هزار تلفن همراه با کد 912 در قم فعال است افزود: حدود 80 هزار سیم‌کارت با کد مذکور مشمول تعویض می‌شوند که برای تعویض آنها هیچ هزینه‌ای دریافت نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات قم تصریح کرد: کسانی که باید سیم کارت‌هایشان تعویض شود از طریق پیامک به آنها اطلاع داده می‌شود و تا پایان امسال فرصت دارند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به تعویض سیم کارت خود اقدام نمایند.

وی در پایان تأکید کرد: افرادی که نسبت به تعویض سیم کارت‌های خود در مهلت مقرر اقدام ننمایند، ممکن است پس از تاریخ مذکور ارتباط آنها قطع شود.
 

کد مطلب 1435904

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