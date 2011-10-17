8 هکتار به فضای پارک بانوان شهرستان بجنورد افزوده شد

اعظم السادات افشین فر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح پارک بانوان شهرستان بجنورد در سال 88 کلنگ زنی شد و در حال حاضر نیز این پارک در مرحله فنس کشی و پوشش دهی مناسب برای بانوان است.

وی تصریح کرد: با پیش بینی های صورت گرفته و تامین اعتبار انتظار داریم این طرح طی چهار سال آینده به بهره برداری برسد.

افشین فر با اشاره به اعتبار 25 میلیارد ریالی این طرح، افزود: میزان اعتباری که در سال جاری از سوی شهرداری بجنورد برای ساخت این پارک در نظر گرفته شده است مبلغ چهار میلیارد ریال است که امیدواریم با حمایت های استان چهار میلیارد ریال دیگر به مجموع اعتبارات سال جاری افزوده شود.

این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد همچنین از کمک یک میلیارد ریالی استاندار خراسان شمالی برای ساخت این پارک تا پایان سال جاری نیز خبر داد.

وی یاد آور شد: در این پارک که ویژه بانوان شهرستان بجنورد خواهد بود امکانات تفریحی و ورزشی نظیر پیست اسکی، پیست دوچرخه سواری، سالن های ورزشی، سالن آمفی تئاتر روباز، کافی شاپ، رستوران و هنرکده و گالری ارائه می شود.

پارک بانوان شهرستان بجنورد در دامنه شمالی این شهرستان واقع شده است.

