برگزاری نشست " نگاهی به تاریخچه گرافیک گیلان "در رشت

مهدیه دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نشست ساعت 17 سه شنبه بیست و ششم مهرماه جاری در سالن اجتماعات حوزه هنری گیلان برگزار می شود.

وی اظهارداشت: این نشست که با حضور محسن حسینی کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه سوره تهران و جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی و علاقمندان برگزار خواهد شد، تاریخچه گرافیک در گیلان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش مهر، نشست های واحد هنرهای تجسمی سه شنبه آخر هر ماه با موضوعات مختلف در حوزه هنری گیلان برگزار می شود و علاقمندان برای حضور در این نشست می توانند به نشانی رشت روبه روی سه راه معلم، بن بست زارع ، سالن اجتماعات حوزه هنری گیلان مراجعه کنند.