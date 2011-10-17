به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان در نشست مشترک روسای کمیتههای فدراسیون و مدیران دپارتمان ها به همراه دبیران این بخشها با رئیس و دبیر کل فدراسیون با بیان این مطلب اظهار داشت: از زحمات دبیرکل و روسای کمیتهها و دپارتمانها به خاطر اینکه مسئولیتشان را به خوبی انجام می دهند، تشکر می کنم. در این چهار سال تمامی کسانی که در فدراسیون حضور داشتند زحمات خود را به خوبی انجام دادند و با تلاشهایی که انجام شد سعی کردیم تا در بخش زیرساختی قوی عمل کنیم و کارها را به پایان برسانیم.
براساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال کفاشیان در ادامه افزود: در هر بخشی به صورت جدی فعالیتها را پیگیری کردیم و خوشبختانه تمامی اعضای فدراسیون به خوبی کارهایشان را انجام می دهند. حتی سازمان بازرسی کل کشور گزارشهای مالی ما را به عنوان بهترین گزارش مالی فدراسیونهای ورزشی اعلام کرده است که جا دارد از کمیته مالی - اداری تبریک بگوییم.
وی با اشاره به فعالیتهایی که در کمیتهها انجام شده است، گفت: کمیته پزشکی جزو بهترین کمیتههای فدراسیون بود و فعالیتهای زیادی در توسعه کنترل دوپینگ و آموزش مسائل پزشکی داشت.
رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: به دورههای گذشته کاری ندارم و با توجه به اینکه از اواخر سال 86 کار را به دست گرفتم و به مرور فعالیتهایی که از اواخر سال 86 تا به امروز داشتهایم به این نتیجه می رسم که کارها به خوبی انجام شده و همین امر باعث شد تا در سال 87 به عنوان بهترین فدراسیون از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شویم و در سالهای 88 و 89 جزو بهترین فدراسیونهای آسیا و کاندیدای بهترین فدراسیون شدیم.
وی افزود: به هر حال باید فعالیتهای اصولی و اهدافمان را به خوبی انجام داده و پیگیری می کردیم. در هر صورت هر کمیتهای که عملکرد خود را با سال قبلش مقایسه کند و ببیند که پسرفت کرده، خوب نیست و باید به این ضعف رسیدگی شود. فعالیتها باید نمود داشته باشد. باید به فکر رفع نقاط ضعف باشیم و پیشرفتها را ادامه دهیم. به همین دلیل در حال تهیه یک فیلم از فعالیتهای چهار ساله فدراسیون فوتبال هستیم که در حال ساخته شدن است و هدفمان نشان دادن اقدامات انجام شده توسط این فدارسیون است.
کفاشیان با اشاره به فعالیتهای کمیته بین الملل گفت: خوشبختانه فعالیتهای بین المللی خوبی انجام دادهایم و افراد زیادی در فعالیتهای بین المللی فوتبال وارد شدند و در حال حاضر تعداد این همکاران که از فوتبال ایران در کرسیهای بین المللی حضور دارند به عدد 16 رسیده است و البته این کمیته فعالیت خوبی در جهت برگزاری بازیهای تدارکاتی و رسمی برای تیمهای ملی انجام داده است.
در ادامه نشست علی کفاشیان با اشاره به فعالیتهای سازمان لیگ برتر و آزادگان گفت: تلاشهای مستمر و خستگی ناپذیر همکاران ما در این سازمان باعث برگزاری خوب مسابقات لیگهای دسته اول، دوم و سوم کشور و همچنین لیگهای ردههای پایه و فوتبال ساحلی شده که این امر حاصل تلاش شبانه روزی زحمت کشان این سازمان است. همچنین سازمان لیگ برتر به خوبی و با نظمی مثال زدنی در حال برگزاری مسابقات داخلی و بین المللی و پیگیری تمدید چهار سهمیه فوتبال باشگاهی کشور است که این مورد نیز خود نشان از عملکرد خوب وشایسته این سازمان دارد.
کفاشیان در خصوص عملکرد آکادمی ملی فوتبال گفت: فعالیتهای آکادمی در دو بخش زیرساختی در حال پیگیری است که بخش اول مربوط به زیرساختها و ساماندهی حضور تیمها در کمپ تیمهای ملی است که خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و ادامه فعالیتها نیز در حال پیگیری است. بخش دوم نیز مربوط به زیرساختهای آموزشی و آکادمیک است که آن نیز با ایجاد مرکز تست آمادگی جسمانی بازیکنان تیمهای ملی و برگزاری همایشها و دورههای آموزشی است.
رئیس فدراسیون در پایان با اشاره به انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال خطاب به مسئولان این فدراسیون گفت: توصیه می کنم به هیچ عنوان به مسائل انتخابات و اظهارنظرها واکنش نشان ندهید و تا آخر روز فعالیتمان به خوبی کارهایمان را انجام دهیم، چرا که منافع فدراسیون فوتبال فردی نیست و باید کلیه فعالیتهایمان در راه رضای خدا باشد.
همچنین در پایان این نشست از کمیته روابط عمومی به خاطر انتخاب روابط عمومی برتر توسط وزارت و جوانان و همچنین از پریا شهریاری به خاطر کسب عنوان بهترین مدرس انتخابی از سوی فیفا در دوره آموزشی که امسال در هندوستان برگزار شد، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
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