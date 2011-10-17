صادرات غیرنفتی6ماهه 45میلیارد دلار/ بدهی جوایز صادراتی؛400میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا در آستانه روز ملی صادرات، گفت: حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان باید همه جانبه و به یک فرایند دائمی تبدیل شود.

دبیرکل اتاق تعاون ایران، تبدیل فرهنگ توجه عمومی به صادرات به ویژه پس از تأکیدات مکرر چند ساله اخیر مقام معظم رهبری را نعمتی بزرگ برای تسریع در روند توسعه اقتصادی کشور اعلام کرد.

رحمانی نیا بیان داشت: رفع دغدغه های صادر کنندگان به ویژه در مقطع اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و آثار آن بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی صادراتی کشور مستلزم حمایت مستقیم دولت از طریق ایفای تکالیف تخصیص یارانه مستقیم 20 درصد از منابع حاصل از واقعی سازی قیمت های حامل های انرژی است.

عضو شورای عالی صادرات، پرداخت جوایز صادراتی به عنوان جبران عدم المنفع ناشی از تثبیت نرخ ارز برای صادر کنندگان را در صورت پرداخت به موقع، موثر ارزیابی نمود و افزود: با وجود قول مساعد رئیس جمهور و سایر مسئولان ارشد کشور به ویژه در مراسم روزهای ملی صادرات سنوات اخیر، حدود 400 میلیارد تومان بدهی جوایز معوق که می توانست در قالب ردیف های مختلف بودجه سالانه تامین شود، هنوز تامین نشده است.

این مقام مسئول در بخش تعاون با بیان این مطلب که ارائه پیشنهادهایی مانند استفاده از روش فروش ساختمان های مازاد دولتی برای رد دیون را مناسب شأن دولت و صادرکنندگان نیست، گفت: پرداخت بدهی معوق جوایز صادراتی به صادرکنندگان که با وجود فشار ناشی از تحریم ها و افزایش قیمت ها موفق شده اند طبق آمار گمرک در 6 ماهه اول سال جاری هدف کمی مقرر برای دستیابی صادرات غیرنفتی 45 میلیارد دلاری را محقق کنند، باید در اولویت قرار گیرد.