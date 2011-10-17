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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

حجت الاسلام ستوده:

پیگیری دائمی نیازهای دینی در جامعه ضروری است

پیگیری دائمی نیازهای دینی در جامعه ضروری است

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل رصد نیازهای دینی و فرهنگی مردم را مهمترین وظیفه نهادهای فرهنگی و مؤسسات قرآنی دانست و بر ضرورت تحقق آن تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ستوده عصر دوشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران طرح همگام با قرآن اظهار داشت:غنی سازی فعالیتها و برنامه های مذهبی و دینی از اولویتهای اساسی سازمان تبلیغات اسلامی است و باید پر بارتر از سایر برنامه ها به آنها پرداخته شود.

وی افزود: براین اساس باید تبلیغ اسلام و ارزشهای نظام اسلامی و مبارزه با شبیخون فرهنگی به صورت غیر انتفاعی، غیرجناحی و مردمی از طریق فعالیتهای فرهنگی دینی متنوع در جامعه بویژه در بین جوانان و نوجوانان پرداخت شود.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همچنین با هشدار از بی توجهی به افزایش و نقل روایات غیرواقعی در جامعه یادآور شد: نقل روایات غیرواقعی آسیبهای محتوایی در دین را به همراه دارد.

وی با اشاره به نقل روایات غیر واقعی مداحان پیرامون معصومین (ع) اضافه کرد: ذلت آمیز نشان دادن رفتار و کردار اهل بیت (ع) باعث آسیبهای محتوایی در دین می‌شود.
 
ستوده با بیان اینکه نباید به آموزه‌های قرآنی بر اساس اعتقادات شخصی وارد شد، ابراز داشت: باید به آموزه‌های قرآنی بر اساس چگونگی آموزه‌های واقعی در دین وارد شویم و باید در آموزه‌های دینی امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گیرد،  چرا که این مهم در دین ما نیز آمده است.

وی ابدی بودن، جامع بودن و جهانی بودن را از ویژگیهای قرآن کریم برشمرد و تصریح کرد: خواسته‌های قرآن کریم باید توسط مسلمانان در جامعه پیاده شود.

این مسئول در پایان با بیان اینکه در روایات اهل بیت (ع) نباید افراط و یا تفریط شود، خواستار رعایت مداحان و روایت گویان در این خصوص شد.
 
کد مطلب 1435917

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