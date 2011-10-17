قاچاق دخانیات در کشور کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق کالای دخانی عصر دوشنبه در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی راهکارها، مسائل مربوط به نحوه پیشگیری و مبارزه با کالای دخانی، شگردهای قاچاقچیان و نحوه شناسایی هالوگرام توسط کارشناسان و مدرسان تدریس شد.

محمد مهدی مرادی معاون اداره مبارزه با قاچاق کالای دخانی در این کارگاه آموزشی اظهارداشت: خوشبختانه با افزایش اقدامات پیشگیرانه کشفیات مواد دخانی افزایش و قاچاق این کالا به نحو قابل توجهی کم شده است.

وی افزود: در سال گذشته متجاوز از 50 هزار کارتن سیگار قاچاق کشف و ضبط شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از 40 درصد افزایش داشته است.

مرادی تصریح کرد: افزایش کشفیات مواد دخانی در اثر تشدید مبارزه با قاچاق این کالا در کشور محقق شده است.

وی بیشترین کالای دخانی قاچاق در کشور را متعلق به دو مارک تولیدی در کشورهای کره و آمریکا دانست و یادآورشد: بالاترین میزان کشفیات این کالای قاچاق از این دو کشور است که عمده آنها از مرزهای غربی وارد کشور می شود.

مرادی گفت: دخانیات کشف شده به صورت قاچاق در فرآیندی قانونی معدوم می شود و هرگز وارد بازار مصرف کشور نخواهد شد.

در پایان این کارگاه آموزشی به سولات و ابهامات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.