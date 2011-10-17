آیین های ویژه روز ملی مازندران با شکوه خاصی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی روز ملی مازندران افزود: روز ملی مازندران فرصت بسیار مطلوبی برای شناساندن فرهنگ غنی مردم این استان بوده که در پذیرش حکومت علوی پیشگام بودند.

وی با بیان اینکه مازنیها ،14 آبان ماه سال 1243 شمسی، نخستین روز پیمان رسمی مازندران با ولایت علوی را به عنوان روز ملی انتخاب کردند، گفت: مازندران عهده دار جریان ولایی و پذیرش اهل بیت در ایران بوده و توجه به آداب و رسوم استان باید مورد توجه مازندرانی ها قرار گیرد.

معاون استاندار مازندران گفت: در آیین های مربوط به روز ملی مازندران باید در راستای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی موجود در این استان تلاش بیشتری از سوی مسئولان و اصحاب رسانه صورت گیرد.



وی با اشاره به اینکه استانداری نسبت به اجرای برنامه های ویژه و خاص در روز ملی مازندران تاکید ویژه ای دارد، افزود: در جریان این برنامه ها باید پیوند عمیق مازندرانی ها را با مقام معظم رهبری و آرمان های مقدس جمهوری اسلامی نشان داده شود.



ابراهیمی، بر لزوم استفاده از تمامی امکانات و ظرفیتها و مشارکت دستگاههای اجرایی در راستای برگزاری آیین های مربوط به روز ملی مازندران تاکید کرد.



وی با بیان اینکه مردم مازندران در قبول مذهب تشیع پیشگام و پیشتاز بودند و نخستین حکومت شیعی در این استان تاسیس شد، افزود : این امر نشانگر دلدادگی مردم این استان به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت است.



معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران بر لزوم حفاظت و پاسداری از فرهنگ غنی مازندران تاکید کرد و گفت: با تلاش های صورت گرفته از ابتدای امسال تاکنون بیش از 30 عنوان کتاب در حوزه تاریخ، فرهنگ و هنر مازندران تالیف شده که در روز برپایی مراسم رونمایی خواهد شد.



