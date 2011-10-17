  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۱

مقام مصری فاش کرد:

میزان دارایی های فرزندان دیکتاتور مصر در بانکهای سوئیس

میزان دارایی های فرزندان دیکتاتور مصر در بانکهای سوئیس

معاون وزیر دادگستری مصر و مسئول استرداد اموال به غارت رفته این کشور میزان دارایی های علاء و جمال مبارک را در بانکهای سوئیس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، عاصم الجوهری گفت: ثروت علاء و جمال مبارک در بانکهای سوئیس بالغ بر 340 میلیون دلار است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات موثقی که به دست آمده است ثروت فرزندان حسنی مبارک حدود 340 میلیون دلار معادل یک ملیارد لیر مصر است که از این مقدار 300 میلیون دلار متعلق به علاء مبارک است.

معاون وزیر دادگستری مصر بیان کرد: به نظر می رسد که علاء و خانواده اش مالک بخش اعظم دارایی های بلوکه شده در بانکهای سوئیس هستند.

شایان ذکر است که سوئیس 60 میلیون فرانک سوئیس(48.7 میلیون یورو) از دارایی های تونس و 410 میلیون فرانک از دارایی های مصر،650 فرانک از دارایی های لیبی و 45 میلیون فرانک از دارایی های سوریه را بلوکه کرده است.

کد مطلب 1435923

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها