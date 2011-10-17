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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۱

در گرگان/

شهسواری به فینال تنیس روی میز جام فجر راه یافت

شهسواری به فینال تنیس روی میز جام فجر راه یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: ندا شهسواری و شاگارووای قزاقی با انجام بازی های مرحله نیمه نهایی مسابقات بین المللی تنیس روی میز بانوان جام فجر در گرگان به فینال راه یافتند.

 به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از نخستین دوره مسابقات بین‌المللی بانوان جام فجر گرگان و یادواره 4 هزار شهید استان گلستان دیدارهای انفرادی عصر دوشنبه پیگیری شد.

ندا شهسواری با پیروزی مقابل مریم صامت با نتیجه 4 بر 2 (9-11، 14-12، 7-11، 11-7، 9-11 و 5-11) فینالیست شد. صامت به مقام سوم مسابقات انفرادی دست یافت.

محجوبه عمرانی نیز برابر یلنا شاگارووا از قزاقستان با نتیجه 4 بر صفر (9-11، 7-11، 7-11 و 9-11) مغلوب شد و بر سکوی سوم ایستاد.

فینال  این مسابقات صبح فردا در سالن امام خمینی گرگان برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است به نفر اول مسابقات انفرادی مبلغ هزار دلار، به نفر دوم 500 دلار و به هریک از نفرات سوم 250 دلار جایزه نقدی اهدا خواهد شد.       
 

کد مطلب 1435924

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