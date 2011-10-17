700 مقاله به همایش ملی فناوری اطلاعات ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضایی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نخستین کنگره ملی فناوری اطلاعات در روزهای 27 و28 مهر ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می‌شود، اظهار داشت: برای برگزاری بهتر این همایش دانشگاههای علوم پزشکی کل کشور بر نحوه برگزاری این همایش نظارت دارند.

وی با اشاره به حضور دانشگاههای برتر کشور در این همایش یاد آور شد: ضمن حضور استادان برتر کشوری از دانشگاه های شیراز، امیر کبیر و دانشگاه شریف ،از استادان برجسته دو کشور مالزی و نیوزلند بهره می‌بریم.

مدیر اداره فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران، محورهای همایش را انجام عملیات پزشکی از راه دور، سلامت الکترونیک، سیستم های هوش مصنوعی، سیستم اطلاعات جغرافیایی برای بیان نوع بیماری منطقه‌ای و سیستم مدیریت امنیت اطلاعات عنوان کرد.

رضایی، در مورد اجریی شدن محورهای همایش در کشور بیان داشت: برگزاری این همایش به منظور معرفی آخرین دستادورهای فنوری در زمینه پزشکی بوده و یکی از دلیل برگزاری همایش پایه گذاری برای اجرایی شدن فناوری اطلاعات پزشکی در کشور است.

رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف آموزشی در اولین کنگره فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اشاره کرد و یاد آور شد: در روز دوم کنگره همایش مدیران آی تی کل کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: همایش مدیران آتی به عنوان دومین همایش مدیران آتی کشور بوده که در آن مبحث پرونده الکترونیک سلامت و کارت الکترونیک سلامت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

رضایی با بیان اینکه فراخوان همایش از بهمن ماه سال گذشته ارسال شد، افزود: 700 مقاله به دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارسال شد که پس از بررسی توسط داورانی از خارج و داخل استان 110 مقاله مورد تایید قرار گفت.

وی ادامه داد: مقالات به صورت فایل‌های مجازی در روی سایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران قرار دارد.

رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: 45 مقاله به صورت سخنرانی و مابقی به صورت پوستر ارائه می‌شود.