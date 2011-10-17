برخورد با آسیب های اجتماعی مازندران به برنامه عملیاتی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر دوشنبه در جلسه ستاد طرح تحول اجتماعی با اشاره به اینکه بیان آسیب های اجتماعی فرهنگی نشان از پویایی در این بخش دارد،گفت: با بهره گیری از نقدها و تحلیل ها می توان با آسیب های اجتماعی به صورت ریشه ای برخورد کرد تا نیاز به ارتکاب جرم از درون خشکیده شود.

طاهایی با بیان اینکه تحول اجتماعی با کار ستادی محض و تنظیم صورت جلسات صرف متحقق نمی شود، تصریح کرد: مسئولان و اعضای کارگروه های تخصصی ستاد طرح تحول اجتماعی با مطالعه و شناخت آسیب اجتماعی فرهنگی و ارائه برنامه عملیاتی که خروجی آن قابل ارزیابی باشد، نسبت به تحقق اهداف برنامه های این ستاد اهتمام کنند.

وی با اشاره به اینکه تعامل مستمر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و بهره گیری از تجربیات موفق در برخورد با آسیب های اجتماعی راهگشا است خواستارتبادل تجربیات و موفقیت های سایر استان ها با مازندران از طریق دبیرخانه ستاد شد.

استاندار مازندران با توجه به در پیش بودن روز ملی مازندران در 14 آبان ماه سال جاری، خواستار تقویت جشنواره های فرهنگی به ویژه برنامه ریزی برای برگزاری باشکوه تر این روز مهم شد و افزود: روز ملی مازندران با محوریت مکتب علوی که خاستگاه آن در مازندران بود، برگزار می شود.

طاهایی با بیان اینکه با پرهیز از رفتارهای شعاری باید در عمل میزان پایبندی خود را به دغدغه های مقام معظم رهبری نشان دهیم، یادآور شد: باید روز ملی مازندران را به مکتب علوی با التزام به ولایت و دغدغه های رهبر معظم انقلاب پیوند بزنیم.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه مازندران طریق الرضا است، خواستار نصب تابلوهای صلوات خاصه علی بن موسی الرضا ( ع ) در ورودی ها و نقاط برجسته 53 شهر استان به عنوان شناسنامه مازندران شد.

طاهایی از مدیران خواست با نصب این تابلوها تا روز 14 آبان، نام و پرچم علی بن موسی الرضا ( ع ) را در مازندران برافرازند و فضای استان را با این جلوه ها نورانی کنند.