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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۳

علوی:

1000 برنامه در هفته کتاب گلستان پیش بینی شد

1000 برنامه در هفته کتاب گلستان پیش بینی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان گلستان گفت: در سال گذشته و در هفته کتاب 300 برنامه ارائه شد که پیش بینی می شود این برنامه ها به هزار برنامه برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه ولایت و بیستمین دوره هفته کتاب سال 90 استان گلستان، برنامه های این هفته را اعلام کرد.

وی با تبریک تقارن هفته کتاب با دهه ولایت و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری با کتابداران و اندیشه های معظم له گفت: باید قرارگاه فرهنگی در حوزه کتاب در استان گلستان ایجاد شود.
 
وی اظهار داشت: پیام غدیر و پیام ولایت با مطالعه درگیر است و مطالعه مفید در جامعه امروز، نیاز نسل جوان است.
 
مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان گلستان تاکید کرد: دستگاه ها باید با اعلام برنامه های خود در این هفته، با برگزاری برنامه ای منسجم، آثاری پربرکت ارائه کنند.
 
هفته کتاب استان گلستان 22 تا  29 آبان ماه برگزار می شود.
کد مطلب 1435933

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