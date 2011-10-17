قرارداد اجرای عمومی با گروههای تئاتر گلستان منعقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن امامی عصر دوشنبه در حاشیه جشنواره تئاتر استان افزود: سیاست های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ما را بر آن داشت تا با حمایت گروه ها، اجرای عمومی این نمایش ها را در سطح استان داشته باشیم و تا پایان آبان همه نمایش ها در گرگان 10 روز و در دیگر شهرستانهای استان 5 روز، به روی صحنه می روند.

وی برنامه ای حمایتی را شامل 5 میلیون ریال بابت همه گروه های حاضر در جشنواره و قرارداد اجرای عمومی تا سقف 50 میلیون ریال، با گروههای ثبت شده و نیز حمایت در حد بضاعت از اجرای عمومی گروههای آزاد اعلام کرد.

وی، میزان حمایت از اجرای عمومی گروه های ثبت شده را بسته به درجه گروه ها و سطح کیفی آثار و تعداد عوامل عنوان کرد.

امامی مراتب سپاس خود را از پیشکسوتان این هنر و هنرمندان گرانقدری که با شور و تکاپوی خویش، صحنه نمایش را زندگی بخشیدند و دوستداران نمایش را به شعف وا داشتند، اعلام کرد.

10 گروه در جشنواره تئاتر گلستان رقابت دارند.