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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

امامی خبر داد:

قرارداد اجرای عمومی با گروههای تئاتر گلستان منعقد می شود

قرارداد اجرای عمومی با گروههای تئاتر گلستان منعقد می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: قرارداد اجرای عمومی با گروههای ثبت شده در استان منعقد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن امامی عصر دوشنبه در حاشیه جشنواره تئاتر استان افزود: سیاست های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ما را بر آن داشت تا با حمایت گروه ها، اجرای عمومی این نمایش ها را در سطح استان داشته باشیم و تا پایان آبان همه نمایش ها در گرگان 10 روز و در دیگر شهرستانهای استان 5 روز، به روی صحنه می روند.

وی  برنامه ای حمایتی را شامل  5 میلیون ریال بابت همه گروه های حاضر در جشنواره و قرارداد اجرای عمومی تا سقف 50 میلیون ریال، با گروههای ثبت شده و نیز حمایت در حد بضاعت از اجرای عمومی گروههای آزاد اعلام کرد.
 
وی، میزان حمایت از اجرای عمومی گروه های ثبت شده را بسته به درجه گروه ها و سطح کیفی آثار و تعداد عوامل عنوان کرد.
 
امامی مراتب سپاس خود را از پیشکسوتان این هنر و هنرمندان گرانقدری که با شور و تکاپوی خویش، صحنه نمایش را زندگی بخشیدند و دوستداران نمایش را به شعف وا داشتند، اعلام  کرد.
 
10 گروه در جشنواره تئاتر گلستان رقابت دارند.
کد مطلب 1435936

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