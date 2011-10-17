کشف اطلاعات جدید در خصوص متهم ردیف دوم توطئه ترور سفیر عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، این فرد با نام های علی/ غلام و غلامحسین شکوری، از اعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق MEK-MKO(منافقین) است که طی سالهای متمادی با استفاده از گذرنامه های ایرانی و سایر اسناد هویت جعلی بین کشورهای مختلف تردد نموده است. این اطلاعات از جمله شامل جزئیات یکی از گذرنامه های نامبرده با شماره K10295631 صادره از واشنگتن به تاریخ 2006.11.30 است.



بر اساس این اطلاعات، شکوری در کشورهای مختلف تردد داشته و آخرین بار در واشنگتن و پادگان اشرف- مقر نظامی منافقین- در عراق مشاهده شده است.



یادآوری می نماید پلیس بین الملل (اینترپل) شماری زیادی از اعضاء این سازمان تروریستی را قبلا تحت تعقیب قرار داده است. بر اساس رویه اینترپل ، اطلاعات جدید در مورد متهم ردیف دوم، باید بلافاصله در اختیار اینترپل آمریکا قرارداده شود.