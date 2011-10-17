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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

نمایش " پانته آ " در گرگان به روی صحنه رفت

نمایش " پانته آ " در گرگان به روی صحنه رفت

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایش" پانته آ" نوشته بابک تهرانی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش در قالب بیست و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان در گرگان به روی صحنه رفت.

این نمایش حکایت زنی است که تحت تاثیر یک روایت تاریخی قرار می گیرد و درپی همسرش که در منطقه جنگی به اسارت گرفته شده است می رود.  
 
بابک تهرانی که این نمایش را نیز کارگردانی می کند، متولد 1359است و فعالیت هنری خود را از سال 1375آغاز کرده است.
فرزاد شیخ نظری، مهدی حکیمی و زهرا امامی بازیگران این نمایش هستند.
 
همچنین کارگاه آموزش تئاتر با حضور داوران جشنواره در سالن کوچک مجموعه تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.
کد مطلب 1435944

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