نمایش " پانته آ " در گرگان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش در قالب بیست و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان در گرگان به روی صحنه رفت.

این نمایش حکایت زنی است که تحت تاثیر یک روایت تاریخی قرار می گیرد و درپی همسرش که در منطقه جنگی به اسارت گرفته شده است می رود.

بابک تهرانی که این نمایش را نیز کارگردانی می کند، متولد 1359است و فعالیت هنری خود را از سال 1375آغاز کرده است.

فرزاد شیخ نظری، مهدی حکیمی و زهرا امامی بازیگران این نمایش هستند.

همچنین کارگاه آموزش تئاتر با حضور داوران جشنواره در سالن کوچک مجموعه تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.