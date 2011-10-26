راهکار تامین آب مسکن مهر/ احتمال استفاده از روش آبرسانی سیار

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر با بیان مطرح شدن پاره ای مسائل پیرامون عدم اجرای پروژه های آبرسانی به مسکن مهر و عقب ماندن افتتاح این طرح ها به دلیل عقب ماندگی آبرسانی به واحدهای جدید التاسیس گفت: گستردگی واحدهای مسکن مهر در شهرهای بزرگ و کوچک بالا است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: تاکنون با هماهنگی هایی که داشتیم اقداماتی صورت گرفته و در اغلب مناطق مشکل خاصی وجود ندارد و بحث های مربوط به تامین آب و پیش بینی های لازم برای فاضلاب حل شده است.

عطارزاده با اشاره به اینکه هم اکنون در برخی نقاط که امکان تامین آب نیست مشکل داریم، بیان داشت: البته نقاط دارای مشکل در تامین آب خیلی محدود است که معمولا برای هر یک راه حل و اعتباری پیش بینی شده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو خاطرنشان کرد: راه حل ها از نظر ما مشکل خاصی ندارند و بحث اصلی ما تامین اعتبارات لازم اجرای پروژه های آبرسانی است که مباحث و موضوعات مختلفی نیز پیرامون آن طرح و پیگیری شده است.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: امیدواریم که بتوانیم مسائل مربوط به تامین منابع مالی طرح ها را حل کنیم تا بتوانیم چند نقطه ای که وزارت نیرو تاکنون نتوانسته است آبرسانی کامل را انجام دهد پیگیری شود.

عطارزاده با بیان اینکه مشکل غیرقابل حلی در این بخش نیست و با تامین اعتبارات مشکلات حل خواهد شد، گفت: برنامه ریزی شده است تا در برخی مناطق که به دلیل قرار گرفتن در نقاط سخت از نظر تامین آب دارای مشکل هستند تا زمان رفع مشکلات، از سیستم آبرسانی سیار استفاده شود.

وی افزود: با این کار می توانیم نسبت به رفع مشکلات آبرسانی به نقاطی که در شرایط فعلی امکان تامین آب برای آنها وجود ندارد اقدام کنیم.

به گزارش مهر، پیش تر برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بودند پروژه های بسیاری در مراحل پایانی کار قرار دارند و با تامین آب و برق توسط وزارت نیرو و البته فاضلاب و گاز به مرحله افتتاح خواهند رسید.

همچنین مطرح شده بود که اگر تامین زیرساخت های یاد شده به طول بیانجامد ممکن است حتی بدون آب و برق نیز افتتاح شوند که البته در این مورد عطارزاده به مهر گفت که چیزی در این مورد نشنیده است.