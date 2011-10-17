به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، مجید آخوندزاده در جمع خبرنگاران گفت: براساس برنامه ریزی، هر ساله به صورت رسمی دو دعای کمیل در مدینه قبل و دو دعای کمیل در مدینه بعد برگزار می‌شود.

وی با اعلام اینکه برای نخستین دعای کمیل رسمی بیش از 26 هزار و 500 زائر در مدینه منوره داریم، افزود: امروز دوشنبه با فرمانده پلیس مدینه منوره ملاقاتی داشتیم که براساس این جلسه، آنان اعلام آمادگی کردند تا دعای کمیل امسال در بین‌الحرمین همچون سالهای گذشته برگزار شود.

آخوندزاده یادآور شد: مقامات عربستانی در این جلسه گفتند که ایرانی‌ها دعای کمیل را خیلی منظم برگزار می‌کنند به طوری که این مراسم سرساعت آغاز و پایان می‌یابد.

وی که مدیر عملیات حج نیز است، اظهارداشت: دعای کمیل در فاصله بین بقیع و مسجدالنبی با مداحی آقایان محمدرضا طاهری و سید جعفر ماه رخسار ساعت 21 و 30 دقیقه تا 22 و 30 دقیقه پنجشنبه این هفته برگزار خواهد شد.

مشاور نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینکه با برگزاری جلساتی تذکرات لازم را در این باره به مدیران کاروان‌ها خواهیم داد، گفت: با توجه به مشتاق بودن زائران ایرانی برای حضور در نخستین دعای کمیل در بین الحرمین، رئیس سازمان حج و زیارت هم قول داد، زائرانی که مشکل اسکان در مدینه منوره نداشته باشند، زمینه حضور آنها در این مراسم را فراهم کرده و روز جمعه به سمت مکه مکرمه اعزام خواهند شد.