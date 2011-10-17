با قدرت در کنار سوریه می مانیم/ هدف ما ثبات سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "عدنان منصور" گفت : لبنان با قدرت در کنار سوریه برای خروج از بحرانی که در آن قرار دارد، ایستاده است.

وی افزود: هر اقدامی که به سوریه ضربه بزند، به لبنان نیز آسیب می رساند، موضعگیری اینجانب در اتحادیه عرب، موضع لبنان بود و آنگونه که برخی سعی دارند آن را شخصی جلوه دهند، نیست.

منصور تاکید کرد: لبنان خواستار انجام گفتگو میان مخالفان و رهبران سوریه است و این موضوعی بود که همه کشورهای عربی در نشست اتحادیه عرب بر آن تاکید داشتند. هدف ما، کمک به سوریه برای خروج از بحران و ایجاد ثبات در این کشور است.

سفیر سابق لبنان در ایران با اشاره به انتقادهای "سمیر جعجع" رئیس حزب نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق که در اقدامات تروریستی زیادی از جمله ربودن چهار دیپلمات جمهوری اسلامی ایران و تحویل آنها به رژیم صهیونیستی دست داشته اند) از وی، افزود: آیا از ما می خواهند که علیه سوریه موضعگیری و در راستای بی ثباتی آن حرکت کنیم.

شایان ذکر است که اتحادیه عرب نشستی در سطح وزیران امور خارجه برای بررسی تحولات سوریه در مقر این اتحادیه در قاهره برگزار کرد، اما با وجود تلاش گسترده قطر و عربستان و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای موضعگیری شدید و حتی تعلیق عضویت سوریه، به سبب موضعگیری محکم لبنان و برخی کشورهای دیگر، نتوانست هدف آمریکایی ها و اروپایی ها را محقق کند.