کتابخانه های عمومی اردبیل رتبه سوم کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید ضیایی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از کتابداران استان اظهار داشت: در این مسابقه کشوری بیش از 70 درصد از کتابداران استان شرکت کرده بودند.

به گفته وی مسابقات آنلاین در بخش مسابقات شبکه کتابخوانان حرفه ای از طریق امور فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به صورت ماهانه برگزار می شود.

مسئول فرهنگی کتابخانه های عمومی استان بیان داشت: تورج پیری، وحیده عباسی و حبیبه آقائی از کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل و موسی بیدار از کتابخانه عمومی شهر اصلاندوز برندگان این مسابقات در شهریور ماه هستند.



وی با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری بیش از سه هزار و 903 نفر در مسابقات آنلاین سراسر کشور این نهاد عمومی شرکت کرده اند، افزود: این تعداد در مسابقات استانی سه هزار و 470 نفر بوده است.

ضیایی اضافه کرد: این تعداد شرکت کننده در مقایسه با جمعیت یک میلیون و 300 هزار نفری این استان آمار بسیار پایینی است.

وی از برگزاری مسابقات مختلف استانی در حوزه کتاب و کتابخوانی در این نهاد تا پایان سال جاری خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر طرحها و برنامه های نهادی، مسابقات و برنامه هایی متناسب با نیازهای بومی و محلی در کتابخانه های عمومی استان برگزار خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه برگزار می شود، یادآور شد: در این راستا با نهادها و ارگانهای دولتی بویژه دانشگاهها و ادارات آموزش و پروش تفاهمنامه هایی انعقاد شده تا شاهد حضور گسترده دانش آموزان و دانشجویان در این مسابقات باشیم.

وی با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان در کتابخانه های عمومی طی تابستان امسال عنوان کرد: حضور اقشار مختلف جامعه در مسابقات کتابخوانی و کلاسهای آموزشی کتابخوانی، تند خوانی و همایشهای ارتقاء مطالعه مفید بی نظیر بود.

