"روبرتو مانچینی" خواهان ادامه حضور در منچسترسیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، من سیتی با مربیگری مانچینی از سال 1897 بهترین شروع را در رقابت های لیگ برتر انگلستان داشته است. این تیم هفت بازی از هشت بازی نخست را با پیروزی پشت سر گذاشته ضمن اینکه سال گذشته موفق شد به عنوان قهرمانی رقابت های جام حذفی فوتبال انگلستان دست پیدا کند.

مربی پیشین تیم فوتبال اینتر که در دسامبر سال 2009 جانشین مارک هیوز در من سیتی شد ، گفت: من سخت کار کرده ام تا تیمی خوب را آماده کنم و دوست دارم برای سه، چهار سال آینده اینجا بمانم چرا که من در این لحظه فکر می کنم منچسترسیتی بهترین تیم جهان است.

قرارداد مانچو با منچسترسیتی در تابستان 2013 به پایان می رسد با این حال هنوز از سوی مسئولان تیم انگلیسی پیشنهادی مبنی بر تمدید قرارداد دریافت نکرده است. وی افزود: پس از پایان رقابت های امسال، یک سال از مدت زمان قرارداد من با تیم من سیتی باقی می ماند ، البته من مشکلی با این موضوع ندارم و از آنجا که در این مقطع زمانی خیلی اهمیت ندارد با مسئولان باشگاه صحبت نکرده ام.