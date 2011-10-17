نخستین سینمای چهار سالنه شمال کشور در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام عباسعلی ابراهیمی عصر دوشنبه در جلسه مشکلات سینماهای مازندران افزود: سینما فرهنگ ساری اولین سینمای چهار سالنه در شمال کشور محسوب می شود که به طور همزمان می تواند چهار فیلم را اکران کند.

وی یادآور شد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در راستای فعالیتهای ذاتی خود در حوزه سینما، تاکنون نسبت به تامین اعتبارات بازسازی سینما های سپهر ساری، جهان نمای چالوس، آزادی و انقلاب بابل و شقایق بابلسر اقدام کرده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تاکید بر اینکه سالنهای سینما و امکانات آن باید متناسب با شان و جایگاه مخاطبان سینما باشد، گفت: کیفی سازی سالنهای سینما و جذب اعتبارات ملی و استانی برای بازسازی سینما ها همواره مورد توجه می باشد، زیرا معتقدیم سالن مناسب و مطلوب افزایش تعداد مخاطبان را در پی خواهد داشت.

ابراهیمی با اشاره به ویژگی های گردشگری استان افزود: در سالهای گذشته شاهد تعطیلی برخی سینماها در مازندران بودیم که بازگشت این سالن ها به چرخه اکران، حمایت و همراهی مدیران استان و شهرداری ها و شورای اسلامی شهرها را طلب می کند.

وی با اشاره به اینکه احداث پردیس های سینمایی در استان مازندران رونق فروش فیلم ها را در استان به دنبال خواهد داشت، اضافه کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت تامین زمین مناسب از احداث پردیس های سینمایی حمایت می کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به ساخت پردیس سینمایی در مرکز استان اشاره کرد و گفت: زمین احداث این مجموعه که در سفر دولت به مازندران مصوب شد ، از شهرداری ساری تحویل گرفته شد که در صورت تامین منابع مالی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد می شود.

ابراهیمی افزود: پردیس سینمایی ساری با اعتبار میلیاردی که صرف احداث آن خواهد شد، گامی نوین برای ایجاد شرایط مطلوب فرهنگی ، تفریحی و رفاهی برای حضور خانواده ها در سالنهای سینما محسوب می شود.

وی از حمایت 750 میلیون ریالی این اداره کل از ساخت فیلم های کوتاه سینمایی خبر داد و یادآور شد: 500 میلیون ریال این رقم به ساخت فیلم سینمایی بازگشت به خانه ساخته خسرو معصومی کارگردان مازندرانی ، اختصاص یافته است.

ابراهیمی گفت: صدور مجوز و تاسیس 17 شرکت و موسسه تولید فیلم غیر سینمایی،17 آموزشگاه و موسسه آزاد سینمایی، بیمه 40 نفر از هنرمندان فعال در حوزه سینما و فعالیت 570 فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی از دیگر فعالیتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در زمینه حمایت از هنر هفتم است.

