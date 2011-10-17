احداث پردیس های سینمایی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از طریق موسسه سینما شهر برای ساخت سینما فرهنگ ساری شش میلیارد ریال اختصاص داده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: سینما فرهنگ‌ ساری نخستین سینمای چهار سالنه در شمال کشور محسوب می‌شود که به طور همزمان می‌تواند چهار فیلم را اکران کند.

ابراهیمی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در راستای فعالیت‌های ذاتی خود در حوزه سینما، تاکنون نسبت به تامین اعتبارات بازسازی سینماهای سپهر ساری، جهان نمای چالوس، آزادی و انقلاب بابل و شقایق بابلسر اقدام کرده است.

وی تاکید کرد: سالن‌های سینما و امکانات آن باید متناسب با شان و جایگاه مخاطبان سینما باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: کیفی‌ سازی سالنهای سینما و جذب اعتبارات ملی و استانی برای بازسازی سینماها همواره مورد توجه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران قرار دارد زیرا معتقدیم سالن مناسب و مطلوب افزایش تعداد مخاطبان را در پی خواهد داشت.

ابراهیمی با اشاره به ویژگی‌های گردشگری استان افزود: در سالهای گذشته شاهد تعطیلی برخی سینماها در مازندران بودیم که بازگشت این سالنها به چرخه اکران حمایت و همراهی مدیران استان، شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرها را طلب می‌کند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت تامین زمین مناسب از احداث پردیس‌های سینمایی حمایت می‌کند.

ابراهیمی به ساخت پردیس سینمایی در مرکز استان اشاره کرد و گفت: زمین احداث این مجموعه که در سفر هیئت دولت به مازندران مصوب شد از شهرداری ساری تحویل گرفته شد که در صورت تامین منابع مالی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد: پردیس سینمایی ساری با اعتبار میلیاردی که صرف احداث آن می‌شود گامی نوین برای ایجاد شرایط مطلوب فرهنگی، تفریحی و رفاهی برای حضور خانواده‌ها در سالن‌های سینما محسوب می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از حمایت 750 میلیون ریالی این اداره کل از ساخت فیلم‌های کوتاه سینمایی خبر داد و گفت: 500 میلیون ریال این رقم به ساخت فیلم سینمایی بازگشت به خانه ساخته خسرو معصومی کارگردان مازندرانی اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: صدور مجوز و تاسیس 17 شرکت و موسسه تولید فیلم غیر سینمایی، 17 آموزشگاه و موسسه آزاد سینمایی، بیمه 40 نفر از هنرمندان فعال در حوزه سینما و فعالیت 570 فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی از دیگر فعالیت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در زمینه حمایت از هنر هفتم محسوب می‌شوند.

ابراهیمی به جشنواره‌های سینمایی این اداره کل اشاره کرد و گفت: مازندران در مهر ماه میزبان جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران خواهد بود.

وی عنوان کرد: در این دو سال اخیر همزمان با تهران جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در شهر‌های ساری و چالوس برگزار شده‌ که مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: در ششماهه دوم امسال شاهد رویدادهای متنوع و متعدد در زمینه جشنواره‌های سینمایی خواهیم بود.