تمرین استقلال تحت تاثیر حضور مربیان تیم ملی/ مجیدی غایب بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری دیدار با ذوب آهن در هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر آماده می کند، عصر امروز دوشنبه تمریناتش را در ورزشگاه شهید دستگردی پیگیری کرد که حضور امید نمازی، مارکارآقاجانیان و انتونیو سیموئز از نکات قابل توجه این تمرین بود.

دستیاران سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در این تمرین دقایقی با اعضای کادر فنی استقلال و پرویز مظلومی گفتگو کردند و در جریان آخرین وضعیت ملی پوشان این تیم قرار گرفتند و بر تعامل بیشتر بین باشگاه و تیم ملی فوتبال تاکید کردند.

در تمرین عصر دوشنبه تیم استقلال فرهاد مجیدی غایب بود و سایر بازیکان زیر نظر اعضای کادر فنی برنامهم های تاکتیکی را در حضور نزدیک به 100 تماشاگر پیگیری کردند.

به دنبال هماهنگی که بین روابط عمومی باشگاه استقلال و عکاسان ورزشی صورت گرفته است از این پس عکاسان ورزشی می توانند در 15 دقیقه ابتدایی تمرین استقلال کنار زمین مستقر شوند و عکس های مورد نظر را بگیرند و بعد از زمان تعیین شده یا باید ورزشگاه را ترک کنند و یا از روی سکوها عکاسی کنند.

پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان در بخشی از این تمرین دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و حساسیت های دیدار روز شنبه برابر ذوب اهن را به آنها یادآور شد و خواست که در تمرینات روزهای باقیمانده با انگیزه و انرژی بیشتری حضور یابند تا بتوانند سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنند.