نقش منفی و مخرب قطر در سوریه / دوحه مجری سیاستهای غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "ولید سکریت" گفت : قطر پرچمدار حملات ضد رژیم سوریه،حامی اصلی مالی مخالفان و مسئول حملات رسانه ای علیه آن است.

وی افزود: شورای همکاری خلیج فارس به دنبال براندازی نظام سوریه است و تلاشی برای حل مشکل میان رژیم سوریه و مخالفان به عمل نمی آورد و این بخشی از راهبردهای غرب در خاورمیانه است که قطر در مسیر اجرای آن گام بر می دارد.

سکریت تاکید کرد: بسیاری از کسانی که در نشست اتحادیه عرب حضور داشتند آلت دست غرب هستند و برخی از کشورها به دنبال تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب بودند.

وی تصریح کرد: اوضاع سوریه از روند مسالمت آمیز خود به درگیریهای مسلحانه کشیده شده است.

شایان ذکر است شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در ادامه همسویی با سیاستهای غرب تاسیس شورای انتقالی سوریه را که اخیرا از سوی مخالفان این کشور در استانبول تشکیل شد،اقدامی در راستای منافع سوریه دانسته بود. شبکه الجزیره وابسته به رژیم قطر نیز به مهمترین رسانه عربی در کنار العربیه در جنگ تبلیغاتی و روانی علیه سوریه تبدیل شده است.