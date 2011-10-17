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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۵۷

عرفانی خبر داد:

اجرای خط کشی گرم در محورهای شریانی بهشهر

اجرای خط کشی گرم در محورهای شریانی بهشهر

بهشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره راه و ترابری بهشهر از اجرای بیش از ۸۰ کیلومتر خط کشی گرم در سطح محورهای شریانی این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۴۰۰ میلیون ریال در مهرماه سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عرفانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: خط کشی از نوع علائم افقی راهها محسوب شده و به عنوان مکمل علائم عمودی درسطح محورها است.

وی اظهار داشت: این اداره در راستای ایمن سازی محورهای تحت پوشش خود، اقدامات گسترده ای را در زمینه خط کشی در دستور کار خود داشته که از جمله می توان به اجرای بیش از ۸۰ کیلومتر خط کشی گرم در سطح محورهای شریانی شهرستان بهشهر با صرف اعتباری بالغ بر هزار و 400 میلیون ریال اشاره کرد.

عرفانی، ماندگاری بالا و بازتاب مناسب را از ویژگی های خط کشی گرم دانست و افزود: این اداره علاوه بر اجرای خط کشی، اقدامات در خور توجهی را در زمینه راهداری در سطح محورهای نکا نیروگاه و بهشهر زاغمرز با صرف اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیون ریال در قالب نصب علائم، روکش و لکه گیری آسفالت، پاکسازی حریم به اجرا در آورده است.
 

 
 
کد مطلب 1435978

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